一夕蒸發6.5億！黃立成幣圈重挫 加密幣帳戶被清空「僅剩50萬」

藝人黃立成近年積極參與加密貨幣市場，然而近期投資操作卻慘遭重挫。根據鏈上數據分析機構 Lookonchain 今（21日）公布的監測資訊，黃立成名下標記為「Machi（@machibigbrother）」的加密帳戶近日遭到強制平倉，帳戶資產幾乎清空，累計虧損高達2,023萬美元，約新台幣6.58億元。

Lookonchain 鏈上資料顯示，該帳戶在經歷市場劇烈波動後遭遇全面清算，當前僅剩15,538美元（約新台幣50萬元），與先前資產規模形成巨大落差。此情況突顯高槓桿操作在熊市中的風險，也反映出市場動盪對個人投資人資產安全的挑戰。

事實上，黃立成帳戶的資產縮水早有跡可循。早在11月10日，市場即傳出他因加密幣價大跌而背負約1,516萬美元（約新台幣4.6億元）債務。帳戶淨值自10月的190萬美元高點起開始快速下滑，短短一個月內就跌入深淵，最終在本週遭全面清算。

黃立成是台灣娛樂圈中少數深入加密圈的公眾人物，過去曾大力推動 NFT 與 Web3 概念，並於多個公開場合表態支持數位資產經濟。他的帳戶「Machi Big Brother」長期活躍於鏈上交易平台，不僅投資金額可觀，也引起不少圈內關注。

截至目前為止，黃立成本人尚未針對本次投資損失或帳戶清算事件作出公開回應。外界關注他是否將調整未來投資策略，或暫時退出高風險的加密市場。該事件亦被視為幣圈高槓桿投資風險的最新警示案例。

