一夕變王力宏學弟 貝克宇入音樂名校當寫歌機

貝克宇為圓音樂夢赴美讀書邁入第5年。

今年22歲的貝克宇有個星媽崔佩儀，爸爸還是高科技產業的高層主管，在這樣的成長環境下，他不管做什麼都沒有後顧之憂。而隨著赴美念書並錄取伯克利音樂學院，他已逐漸勾勒出未來音樂的夢想和藍圖。

貝克宇2021年選擇赴美念大學，去年5月以研究生身分進入美國波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music），成為王力宏的學弟。為了朝音樂發展，他週末假日都在寫歌、製作音樂，學成之後也希望能在美國音樂圈繼續拋光打磨。

貝克宇（右）為了到美國讀書，與媽媽崔佩儀（左）曾有過爭執。

趕快讀完 趕快工作

如願錄取美國音樂最高學府伯克利音樂學院，貝克宇主修的是音樂製作，他表示，入學後最痛苦的就是寫不出歌，「因為學校每個禮拜都要交作業，寫不出來還是得硬寫。」

靈感不能請假，期限卻從不等人，這樣的訓練，讓他快速習慣音樂產業的現實節奏，甚至利用課餘空檔時間，在校外接表演賺零用錢、累積經驗，藉此磨練自己的音樂能力，就是期望未來能把在美國學到的音樂製作與現場經驗，轉變成音樂志向上的養分。

貝克宇利用上課空檔，兼差接表演累積經驗。（翻攝自貝克宇臉書）

「我從來到美國後就是一直上課。」而唯一的休息時間，是學期與學期之間短短兩、三個禮拜。當其他同學趁假期旅行、放空，他選擇繼續練習、寫歌，只想「趕快讀完，趕快工作」。而他的生活圈從美西洛杉磯搬到美東波士頓，也很珍惜短暫的學生生活。

貝克宇赴美讀書，CEO老爸Sam要求他不准吸毒與酒駕。

貝克宇如此有主見、個性獨立，歸功於有個嚴格的父親Sam，他說從小爸爸就對他管教嚴格，到了美國後也要求他「凡事都得自己來！」爸爸還再三叮嚀「吸毒、酒駕這兩件事絕對不可以做，在美國被警察抓到就是直接進監獄。」他把爸爸的話謹記在心，甚至自我要求，連夜店一次都沒去過，之所以不去除了不喜歡，最重要就是安全考量，不想讓爸媽擔心。

想妥出路 想妥落腳

貝克宇坦言：「因為爸爸管教嚴，我才沒有學壞。」也因為被要求凡事都要自己來，他從美西搬到美東，為了節省開銷，他自己租車，並找同學幫忙把家具搬上車，大型物件則交由美國搬家公司處理。

貝克宇（左三）赴美讀書前曾與同學組團上《全民星攻略》拿獎金。（翻攝自貝克宇臉書）

談到未來，他的想法很清楚。畢業後若能在美國音樂產業找到工作，會想多留幾年累積經驗，再回到台灣或亞洲發展。「如果有機會，也會想回洛杉磯，那裡比較包容。」至於從商，他自認完全不適合，當初選擇音樂這條路，也早已和爸媽討論過，幸好一路都獲得家人的全力支持。

好久沒上夜店了 貝克宇

學歷：伯克利音樂學院

主修：音樂製作

興趣：音樂、旅遊

