夕陽太刺眼！女大生雙載撞貨車 剛被扶起又挨撞3傷
台中市 / 綜合報導
台中市北屯區昨(8)日下午4點多發生嚴重車禍，兩名女大生騎車雙載,經過廍子路時，疑似因為陽光刺眼逆光妨礙視線，女大生撞上路邊違停的貨車。2名女大生倒地，路邊一位菜苗店老闆娘上前要幫忙，沒想到後方又一輛廂型車也是因為逆光撞了上來，熱心的菜苗店老闆娘以及2名女大生都被撞傷。
一輛貨車違規停放在路邊，接著兩名科大女學生，騎機車雙載，當下疑似夕陽太刺眼逆光的關係，女騎士沒有發現貨車就在眼前，直接撞上去，兩名女學生連人帶車倒在路中間。
聽到巨大的撞擊聲，一旁的菜苗店老闆娘趕緊出來查看，看到女學生們倒在路上，趕緊上前要幫忙把人扶到路邊，但才過不到一分鐘，接著後方又有一輛廂型車，也是因為逆光妨礙視線，沒有注意到車道上有3個人，直接從後方撞上去，把倒在地上的女學生又往前推行了一段距離，車禍現場一片混亂。
菜苗店業者說：「逆光看不到視線，好像撞到這裡，我老婆在那邊做生意，好心要過來扶她(學生)，後面的車好像又撞過來。」車禍發生的地點，在台中市北屯區廍子路上，昨日下午4點多太陽西下，這個路段疑似因為逆光嚴重，才會導致接二連三的車禍發生，就連當下肇事撞到女學生的廂型車駕駛也說，真的看不太清楚。
廂型車駕駛說：「遮陽板放下來也是沒看到，我沒注意去看到，來不及了。」第五分局交通小隊長藍維德說：「經酒測3名駕駛均無酒駕情事。」
車禍總共有3人受傷，其中熱心幫忙扶人的菜苗店老闆娘，臉部跟右側肢體擦傷，而兩名女學生的傷勢比較嚴重，其中一人門牙斷裂左腳撕裂傷，另一人肢體擦傷下半身酸痲感，3個人都送往醫院治療。幸好都意識清楚沒有生命危險，再看一次當下畫面，陽光真的很刺眼，連續發生車禍，後續肇責交由警方持續釐清。
北勢大橋驚悚車禍！37歲男闖紅燈「頭卡車底」…路人合力抬車搶命畫面曝
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6
影/濱海公路貢寮段「大貨車對撞貨櫃車」車頭不見 駕駛夾死
今（8日）凌晨4時43分在台2線東向99公里處，新北市貢寮區發生大貨車衝進對向車道對撞貨櫃車，後方3輛大小車閃避不及追撞的重大車禍，事故現場大貨車車頭削去一大半，駕駛當場慘死，另有2人分別受輕重傷，慘烈畫面全部曝光。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雲林轎車.機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車
中部中心／綜合報導雲林斗六出現驚險畫面！一輛轎車，與一台機車，雙方疑似搶快，都沒按照號誌燈行駛，在路口，撞成一團；在彰化，則是有一位駕駛，疑似突然頭暈，身體不舒服，整台車爆衝撞向路邊5台機車後，接著撞進騎樓，所幸沒有人員被波及。十字路口前，車輛停下等紅燈，但左側車道的灰色轎車，不太合群，明明綠燈還沒亮，卻繼續往前開，同一時間，右側一台機車，疑似也搶快，兩台車，碰的一下，撞成一團。疑搶快互不讓！ 轎車紅燈起步撞上闖黃燈機車（圖／翻攝畫面）事發就在雲林斗六市西平路與斗六二路口，轎車駕駛，機車騎士，雙方都很急，轎車在綠燈亮的前幾秒，就行駛到路口，而機車疑似闖了黃轉紅的號誌燈，才會釀成事故，造成騎士手部受傷，所幸生命無礙。不過在彰化，也出現驚險畫面，馬路上，幾名行人，慢慢的走著，但過沒幾秒，他們的後方，突然出現一台休旅車，暴衝撞上路邊機車橫掃，接著又衝進騎樓，彰化休旅車暴衝！ 5機車遭撞轎車衝入騎樓（圖／翻攝畫面）事發在彰化縣鹿港鎮中正路上，根據了解，這名年約66歲的休旅車駕駛，疑似是行駛途中，突然頭暈，才會失控亂撞一通，先擊落停放在路邊的5輛機車，再撞進騎樓。兩起案件，畫面驚險，提醒民眾，上路前，務必注意身體狀況，上路後，也得注意車況，不要貪快肇事。原文出處：雲林轎車、機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車 更多民視新聞報導見警躲躲閃閃 警逮48歲兩地檢署毒品通緝犯騎士闖紅燈亂丟菸蒂 正義民眾喝斥要求撿起信義區街頭上演「警匪追逐」 毒蟲闖紅燈狂飆撞3車下場曝民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
南投七旬翁「1分鐘3連撞」肇逃 民眾見義勇為攔車
南投縣 / 綜合報導 南投市發生連環撞逃逸車禍，一名71歲老翁開車，短短1分鐘內開了800公尺，卻接連發生3起事故，他先擦撞一輛路旁轎車，但是他沒有停下，繼續追撞行駛中的機車和微電車，造成騎機車的警專學生摔車輕傷，騎微電車的69歲男子腦內出血重傷，見義勇為的民眾趕快攔下男子的車輛，男子雖然沒有酒駕，卻坐在駕駛座上沒有開口說話，一直到被帶進警局偵訊，他還是一語不發，而警方調查，老翁先前已經在高速公路肇事，為了趕赴同學會，短短時間肇事四次，是否是吃慢性病藥，影響注意力，有待釐清。騎白色機車的警專學生，行駛在南投市南崗路，下一秒，一輛黑色轎車從後方追撞，警專生連人帶車摔倒，幸好他及時縮起身體，翻滾一圈化解衝擊力，但也痛得一時站不起來，目擊民眾說：「滑行了20，30公尺。」20秒後，黑色轎車又追撞另一名騎微電車的69歲李姓男子，李姓男子整個人撲倒在地，連安全帽也噴飛。目擊民眾說：「撞到了，安全帽已經飛出來了。」李姓男子頭部撞傷，幸好車禍地點對面就是消防隊，救護車緊急把他送醫，而目擊民眾看到黑色轎車連續肇事逃逸，一路緊追在後，終於攔下車子，見義勇為民眾VS.肇事男子說：「撞到人，太離譜了，還完全沒有意識。」肇事的71歲陳姓駕駛，坐在駕駛座上，兩眼茫然不發一語，似乎不知道發生了什麼事，警方把他強制帶出車外調查，男子在12點16分左右，先擦撞路旁汽車，半分鐘後撞到警專學生機車，接著又撞到李姓男子的微電車，1分鐘內開了800公尺3連撞，最後被民眾攔下，受傷的19歲警專生，肩膀和手都有擦傷。受傷鄭姓警專生說：「身體上的反應，就是我沒有想法，就是一個動作，然後我就這樣縮起來。」李姓男子疑似腦內出血，被送回高雄治療，而肇事的陳姓男子，在派出所內還是一句話都不說，肇事男子外甥說：「(開車)下來南投這邊參加同學會，(男子)最近就是心臟有一點狀況，他有吃了醫院開的藥。」親友透露，男子住台中，一個月前聚餐時狀況還正常，不清楚為什麼會發生這種事，而就在他開車前往南投參加同學會時，還在高速公路發生擦撞事故，算一算這趟路，一共肇事4次，肇事陳姓男子沒有酒駕、毒駕，是否因為服用心臟疾病藥物，導致他開車出狀況，還要進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
駕駛疑頭暈肇禍 開車衝進騎樓撞倒5機車
彰化縣 / 綜合報導 6日下午彰化鹿港中山路，發生一起驚險車禍，一輛銀色休旅車開著開著，突然整輛衝進一旁大樓騎樓，一連撞倒5輛停在路邊的機車，一片凌亂，幸好沒有人員傷亡。而警方接獲報案到場，駕駛沒有酒駕，疑似是因為頭暈不適才肇事。一輛銀色休旅車從左邊衝了進來，撞上停在路邊停車格的機車和單車，直接把兩輛車捲入車底後，又直直往前衝過去，機車被撞得東倒西歪一片凌亂，更驚險的是休旅車衝過來以前，才有民眾帶著兩位孩子走在馬路邊，剛經過事發地點，下一秒，休旅車就撞了進來，幸好當時休旅車偏移撞進騎樓的柱子，沒有撞上走在前方的行人。民眾說：「(像)招牌掉下來那種聲音。」民眾VS.記者說：「大物件(鏗鏗鏘鏘那樣)。」這是發生在6日下午將近1點，彰化鹿港鎮中山路上，回到現場，地上刮出長長刮痕，騎樓邊的鐵箱也被撞到整個凹陷變形，而這裡是一間早餐店，幸好當時店家休息，沒有顧客在用餐。鹿港警分局鹿港所副所長陳榮彬說：「現場無人員傷亡，該員酒測值為零。」肇事的是66歲蒲姓男子，警方到場實施酒測，駕駛沒有酒駕，疑似因為身體不舒服頭暈肇事，造成5輛停在路邊的機車受損，其中1輛受損嚴重，其他4輛多是車殼、後照鏡受損，事發時猛烈撞進騎樓的畫面實在很驚險，幸好沒有人員傷亡。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
信義區警匪追逐連撞多車 毒犯違規拒檢逃逸｜#鏡新聞
台北市信義區，發生警匪追逐，7號下午4點多，員警執行巡邏勤務，發現有名陳姓男子違規行駛，警方示意攔查，沒想到他開車在鬧區狂飆，立刻鳴笛展開追捕，男子先後撞上1輛汽車跟2台機車，造成2名騎士擦挫傷，車才停了下來，最後被狼狽上銬。警方在車上搜出依托咪酯等毒品，將男子帶回偵辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄2車猛撞"1車衝捷運站出口側翻" 5人受傷
南部中心／綜合報導高雄中山路７號晚間發生車禍事故，一台左轉汽車被直行車高速撞上，足足被推撞了30公尺，90度側翻在捷運站出口旁，消防隊到場將車頂切開，才順利將車上民眾救出送醫，這起車禍共造成兩名駕駛和車上乘客，共五人受傷，還好都沒生命危險。左轉的藍色汽車90度被撞翻在捷運站出口旁，消防隊將車頂切開才將人救出。（圖／民視新聞）監視器畫面看到，一台藍色汽車左轉開進五甲路，遭到直行的小客車高速從側邊撞上，足足被推撞了30公尺，直接被撞出監視器畫面外，直行汽車也右偏，撞上捷運站出口人行道才停了下來。左轉的藍色汽車90度被撞翻在捷運站出口旁，車子成了敞篷，原來消防隊為了救人，只好將車頂切開，才能順利將車上民眾救出。這起車禍共造成兩名駕駛和車上三名乘客，共五個人受傷送醫，還好都沒有立即生命危險。直行汽車撞及左轉車後，衝上捷運站出口前人行道，車頭全毀。（圖／民視新聞）高市警前鎮分局草衙所所長顏靜逸說，駕駛自小客車是自中山路南往北，直行至五甲路口時，與49歲劉男所駕駛，搭載陳姓等3名男子，由中山路左轉五甲路口之自小客車發生擦撞，造成雙方駕駛及3名乘客均受傷。直行的黑色汽車車頭全毀，車禍現場一片狼藉，四處都是散落的車殼零件碎片。警方初步研判，左轉汽車沒有依號誌轉彎，直行汽車駕駛也疑似超速，而詳細肇事責任，還需要進一步分析研判。原文出處：高雄2車猛撞"1車衝捷運站出口側翻" 5人受傷 更多民視新聞報導屏東自小客駕駛「衝撞雞排攤」！慘釀2人燒燙傷 犯案動機曝光了清晨命喪台11線！台東阿公載孫參加國考 自撞電箱雙亡高雄直行車VS.左轉車猛撞釀5人傷 衝至捷運站出口翻嚇壞路人民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
