夕陽太刺眼！女大生雙載撞貨車 剛被扶起又挨撞3傷

台中市 / 綜合報導

台中市北屯區昨(8)日下午4點多發生嚴重車禍，兩名女大生騎車雙載,經過廍子路時，疑似因為陽光刺眼逆光妨礙視線，女大生撞上路邊違停的貨車。2名女大生倒地，路邊一位菜苗店老闆娘上前要幫忙，沒想到後方又一輛廂型車也是因為逆光撞了上來，熱心的菜苗店老闆娘以及2名女大生都被撞傷。

一輛貨車違規停放在路邊，接著兩名科大女學生，騎機車雙載，當下疑似夕陽太刺眼逆光的關係，女騎士沒有發現貨車就在眼前，直接撞上去，兩名女學生連人帶車倒在路中間。

廣告 廣告

聽到巨大的撞擊聲，一旁的菜苗店老闆娘趕緊出來查看，看到女學生們倒在路上，趕緊上前要幫忙把人扶到路邊，但才過不到一分鐘，接著後方又有一輛廂型車，也是因為逆光妨礙視線，沒有注意到車道上有3個人，直接從後方撞上去，把倒在地上的女學生又往前推行了一段距離，車禍現場一片混亂。

菜苗店業者說：「逆光看不到視線，好像撞到這裡，我老婆在那邊做生意，好心要過來扶她(學生)，後面的車好像又撞過來。」車禍發生的地點，在台中市北屯區廍子路上，昨日下午4點多太陽西下，這個路段疑似因為逆光嚴重，才會導致接二連三的車禍發生，就連當下肇事撞到女學生的廂型車駕駛也說，真的看不太清楚。

廂型車駕駛說：「遮陽板放下來也是沒看到，我沒注意去看到，來不及了。」第五分局交通小隊長藍維德說：「經酒測3名駕駛均無酒駕情事。」

車禍總共有3人受傷，其中熱心幫忙扶人的菜苗店老闆娘，臉部跟右側肢體擦傷，而兩名女學生的傷勢比較嚴重，其中一人門牙斷裂左腳撕裂傷，另一人肢體擦傷下半身酸痲感，3個人都送往醫院治療。幸好都意識清楚沒有生命危險，再看一次當下畫面，陽光真的很刺眼，連續發生車禍，後續肇責交由警方持續釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

南投七旬翁「1分鐘3連撞」肇逃 民眾見義勇為攔車

國道追撞1死10傷！遭物流車壓 轎車內3人奇蹟生還

淡金公路嚴重車禍！ 拖板車自撞安全島駕駛不治

