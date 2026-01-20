外交協商格陵蘭問題有望？川普：和北約秘書長談得很好

美國總統川普表示會在瑞士達沃斯和歐洲領袖討論格陵蘭問題。路透社



美國總統川普不排除動用武力也要擁有丹麥自治領土格陵蘭主權的威脅，讓美國與丹麥和其他同為北大西洋公約組織（NATO）的歐洲盟國陷入緊張關係。川普週二（1/20）發文表示，他和北約秘書長呂特通話討論格陵蘭問題，雙方談得「非常好」，而他也願意在瑞士繼續和各國領袖會面討論。

川普週二在社群媒體Truth Social發文寫著：「我和北約秘書長呂特通了一通很棒的電話。我同意在瑞士達沃斯舉行多邊會議。而我也坦率地向所有人表明，格陵蘭對（美國）國家和世界安全來說至關重要。絕對不能退縮，而這一點，所有人都同意。」

川普接著說：「美國是地表上最強大的國家，其中一大原因歸功於我第一任期的建軍努力…我們是可以確保全世界和平的唯一強權。之所以能達成和平，很簡單，就是透過力量展現。」

雖然川普表態願意和歐洲各國領袖在瑞士達沃斯舉行世界經濟論壇期間進行會談，協商格陵蘭問題，但他拿下格陵蘭的立場顯然沒有改變。

在另一則發文中，川普上傳一張AI照片。照片上的他將美國國旗插在格陵蘭土地上，而美國副總統范斯和國務卿盧比歐就站在他的背後。照片右下方還有一塊牌子寫著：「格陵蘭－美國領土－立於2026年。」

川普上週末揚言，將從2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭等8個派兵前往格陵蘭的歐洲國家銷美商品徵收10%關稅，直至美國「就格陵蘭島的全面收購達成協議」。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）週一表示，歐洲將會向川普表明，關稅絕非解決途徑。他接受天空新聞訪問時說：「你不能威脅奪取格陵蘭。我們無意升高這起衝突。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）強調，北約會持續和丹麥及格陵蘭合作確保北極地區的安全。

