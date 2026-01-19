外交合作新頁 史瓦帝尼官員來台交流績效管理

（中央社記者高華謙台北19日電）國家文官學院表示，「史瓦帝尼王國中高階文官績效管理系統專班」今天舉行開訓典禮，這是外交部首度將文官培訓納入兩國交流合作內容，2週活動橫跨制度設計、政策實務與科技應用，分享政府在績效管理方面的軟實力。

國家文官學院今天透過新聞稿表示，外交部委請國家文官學院設計「史瓦帝尼王國中高階文官績效管理系統專班」，今天舉行開訓典禮，由外交部政務次長吳志中與國家文官學院院長蔡秀涓共同主持，為2週訓練參訪活動揭開序幕。這是外交部首度將文官培訓納入兩國交流合作內容，為治理外交寫下新頁。

廣告 廣告

吳志中指出，專班設計是回應史瓦帝尼推動公共治理改革的需求，透過以績效管理為主軸的專業與實務課程設計，協助史瓦帝尼中高階官員強化政策規劃與執行能力。代表團成員來自公共服務部、外交暨國際合作部、王家警察總署、教育暨訓練部、衛生部、公務員委員會及資通訊暨科技部等7個部會，還有部會次長參與，展現史瓦帝尼對治理改革高度重視與強烈企圖心。

國家文官學院說明，為史瓦帝尼規劃大師級課程，更邀集多位部次長及知名學界專家授課，包括銓敘部長施能傑、教育部政務次長劉國偉、衛福部政務次長呂建德、疾病管制署長羅一鈞、數位發展部常務次長葉寧、經濟部常務次長賴建信、國家發展委員會副主任委員彭立沛、中央警察大學校長黃明昭、國立政治大學教授廖興中及副教授蕭乃沂等。

國家文官學院解釋，除課堂研習外，也安排代表團實地參訪，包括台北榮民總醫院智慧醫療、農業部桃園農場農業創新應用、高雄城市觀光發展，以及中華電信學院5G生活應用，讓史國研習官員體驗如何透過公私協力，轉化為具績效及韌性的公共服務。

外交部強調，雙方治理經驗交流、分享專業知識，將有助於穩固長期互信的合作夥伴關係，並作為示範，持續深化與友邦的治理對話。（編輯：張若瑤）1150119