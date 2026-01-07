外交困境由科技來補！ 經濟部砸14億讓廠商到歐洲找夥伴

經濟部產業技術司舉辦「經濟部A+計畫–推動歐洲跨國研發合作成果」記者會。（經濟部提供）

經濟部技術司今（7）日舉辦「經濟部A+計畫–推動歐洲跨國研發合作成果」記者會，提到目前已與14國啟動研發徵案、5國簽署官方MOU，累計獲雙方政府補助的合作計畫達86項，我方政府已補助14億元，成功帶動臺廠創造42億元的產值。

過去有不少科技業者與本刊表示，雖然很少人提及，但歐洲是工業革命發源地，有大量的科學研發基礎與文化，問題在於成本、勞工意識、環保等問題，且很多老牌企業自視甚高，台灣業者想打入這個市場，不太容易，但科技廠有陸續在東歐國家扎根，其他產業則相對困難。

加上歐洲諸國與我國少有邦交，還可能遭到對岸打壓，因此過去政府採取默默地投資，特別是在台灣半導體產業知名度大增，新冠疫情導致全球供應鏈斷供，讓他們深刻體會到製造業要留在母國的重要性，AI時代更是需才孔急，美國總統川普的政策更是加速進度，讓歐洲國家的官員與業者態度相對軟化，因此近來合作案數量增加。

經濟部表示，在政府積極推動下，「A+國際創新研發合作補助計畫」自2014年開始，迄今已在14國啟動研發徵案，促成86項臺歐研發合作案，累計投入14億元補助，帶動我國產業創造約42億元產值，以半導體與光電為大宗，強化我國關鍵技術的國際布局。

經濟部技術司長郭肇中表示，過去已與5國官方簽署雙邊研發合作意向書，包括西班牙有自動化、綠能；德國有機器人、半導體；捷克是無人機、雷射；英國為數位、生醫；法國則是航太、通訊等產業。

值得注意的是，記者會上提到，今年至少還會再跟2個國家簽MOU，新增25件合作案，鎖定在無人機、機器人、低軌衛星等領域，至少先準備5億元，卻不能在確定前透露細節，也顯示台灣在外交處境上仍是多處掣肘。

