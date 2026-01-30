外交學者：1.25兆預算 與教宗主張有矛盾

外交學者指出，教宗談「解除武裝的和平」，但賴清德總統提出的1.25兆元國防特別條例，與其有矛盾之處。圖為賴清德總統30日到花蓮勗勉當地三軍部隊。（趙雙傑攝）

賴清德總統日前致函教宗良十四世，呼應教宗「邁向沒有武裝並解除武裝的和平」主張，強調任何武力脅迫都無法帶來和平。國內學者解析，近期歐洲各主要國家領袖紛紛造訪北京，拜會大陸國家主席習近平，賴總統此時致函教宗，展現外交憂慮，建議賴不如安排出訪梵蒂岡與教宗發表聯合聲明，更顯我外交實力。

近期法國總統馬克宏、芬蘭總理歐爾波、英國首相施凱爾先後訪陸，德國總理梅爾茨也將於2月底首度造訪北京，歐洲國家領袖紛紛與習近平會面。外交學者陳文甲認為，賴清德總統此時致函教宗，可能反映出對歐洲多國領袖頻繁訪華的外交憂慮，藉由宗教與價值外交，強化台灣在民主、人權與和平議題上的道德能見度。

廣告 廣告

外交學者陳奕帆則直言，若賴總統想利用教宗文告內容，呼籲歐洲領袖別當「中共同路人」，還不如安排行程，親自出訪我友邦梵蒂岡，與教宗發表聯合聲明，更能展現我國的外交實力。

此外，陳奕帆指出，教宗談「解除武裝的和平」，但賴清德提出的1.25兆元國防特別條例與其有矛盾之處，例如軍購偵察用無人機，無法承諾國軍未來獲得後不會用於武裝；而且，教宗擔憂人工智慧用於軍事用途，但賴政府默許讓台積電到美國擴廠，難能保證未來台積電代工的晶片不被用在美軍軍事領域，甚至可能會被美國軍火商用來間接殘害眾生與破壞和平。

陳奕帆續指，賴總統以區域霸權對台灣壓迫做比喻，難道是在指桑罵槐？忘記美國才剛對委內瑞拉、格陵蘭與伊朗極限施壓，「這不就是霸權對小國的欺凌嗎？」

陳文甲則認為，國防預算屬因應印太緊張情勢的安全治理，本質是「以防衛實力換取和平」，所以賴總統的論述是試圖降低社會對政府軍事擴張的疑慮，對外則傳達台灣非升高衝突的一方。