《外交家》：台灣陷入憲政危機

▲行政院院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》修法，行政、立法陷入憲政僵局。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，同時，由於憲法法庭遭在野癱瘓，導致行政、立法陷入憲政僵局，引各界譁然。美國知名政治刊物《外交家》（The Diplomat）刊載專文，形容台灣正處於憲政危機當中，行政和立法部門之間存在的長期衝突，已然達到白熱化階段。

《外交家》指出，引發此次憲政危機的導火線，是身為行政院院長的卓榮泰，拒絕副署《財劃法》，認為國民黨和民眾黨在未與民進黨進行任何形式的協商下，強行通過法案，此決定得到了民進黨和總統賴清德的支持，並向藍白呼籲，不同意的話可以發動不信任投票（倒閣），而藍白已宣布將尋求彈劾賴清德和卓榮泰。

分析認為，雖然這場危機看似來得突然，其實與民進黨控制的行政部門、藍白控制的立法部門之間，自從賴清德上台以來，就一直存在的衝突有關。目前主要的兩大問題：《財劃法》跟卓榮泰的行為是否合憲，在通常情況下，應交由憲法法庭裁決。然而，目前台灣的憲法法庭處於停擺狀態，因為藍白拒絕批准賴清德政府對憲法法庭的任何任命，導致在任法官人數不足10人，但根據規定，憲法法庭至少需要10名法官才能進行釋憲。

分析提到，即便在野成功倒閣，作為總統的賴清德有權解散國會並重新選舉，國民黨近期才挺過大罷免，未必會想要迎接重選的不確定性，何況選舉結果可能會有所不同。

另一方面，國民黨現階段的盟友-民眾黨，也不是沒有全軍覆沒的可能。所以從這個意義上講，民進黨的行為像是一場高風險賭博，欲迫使在野讓步凍結憲法法庭一事，如果國民黨真心想要彈劾賴清德，即便有民眾黨支持，也很難跨過所需門檻，更別提彈劾案還需要處於停擺的憲法法庭審理。因此，在野揚言彈劾賴清德，很大程度上只是一場政治秀。

文章最後作者提到，台灣的憲政危機，特別是在民主轉型時期，通常會伴隨社會動盪並爆發大規模的公眾抗議活動，比如2014年的太陽花學運，起因便是時任馬英九政府繞過立法監督機制，試圖透過《海峽兩岸經濟合作架構協議》。 去年和今年又接連發生青鳥行動、大罷免，即使目前民眾反應還算一般，但不排除是暴風雨前的寧靜，因為台灣即將迎來近10年首次重大憲政危機，而這場危機已醞釀2年之久。

原文連結：Taiwan Is in the Middle of a Constitutional Crisis

