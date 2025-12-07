《外交家》：日人口危機與反移民矛盾

日本新任首相高市早苗上任以來，以強勢姿態迅速鞏固民意，並延續前首相安倍晉三提出的「日本復興」（Japan is back）敘事，獲得川普高度認可。然而，日本人口危機已威脅經濟與國防，引來《外交家》期刊質疑，該政治敘事是否能與愈發強硬的反移民立場相容。

日本每年減少近百萬人口，勞動人口自1995年的8700萬人一路下滑至2024年的7370萬人，預估2040年將跌破6000萬人，形成1100萬人的勞動力缺口。分析指出，日本經濟「失落的數十年」雖源於泡沫破裂以及政策調整，但最大結構性因素仍是人口下降造成的長期停滯。

同時，農村人口外流、空屋暴增、城鎮衰退及中小企業後繼無人，都成為地方凋敝與文化斷層的推手。人口萎縮也影響國防徵兵基盤，加深安全領域的不確定性。

牛津經濟研究院指出，日本若要在2040年代穩定勞動市場，每年需引進約50萬外籍勞工。然而，2025年反移民情緒卻急遽升溫，極右派「參政黨」迅速崛起，迫使主流政治回應民意轉向，高市甚至以「外國人在奈良踢鹿」的故事示警，象徵政壇語境的全面右傾。

日本反移民輿論的主要來源並非移民本身，而是觀光人潮暴漲所引發的社會摩擦，入境旅客自2012年的840萬攀升至2024年的3690萬，京都、東京等地面臨極大壓力。

文章指出，日本不可能依賴大規模移民，但適度且維持穩定的移民流入是可行且必要的選項。若高市繼續強調「日本復興」並以民族主義言論鞏固保守支持，恐與政府多年來承認的人口危機形成自我矛盾。