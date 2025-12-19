即時中心／高睿鴻報導

為因應詭譎多變的地緣政治情勢，我國政府近日擬重整外交、兩岸機關的高層人事；原海基會董事長吳豊山昨（18）證實請辭，誰能接班受到外界關注。現傳出，「台灣日本關係協會」會長、前立法院長蘇嘉全，有望轉戰海基會董事長；而他的職缺，則預計由駐日代表謝長廷接下。若成真，可彰顯政府對兩岸、台日事務的重視，因為這兩人均是民進黨大咖人物、過去均是「院長級」起跳的身分。

吳豊山證實請辭時提到，總統賴清德上週五約見他、自己也馬上同意交棒，讓賢給其他人才；因此，他確定只做到12月31日。而傳出將接任的蘇嘉全，過去擔任台日協會會長，與日本陸續簽下數項備忘錄，為推動台日關係貢獻頗多；並且，過去曾擔任多年立法院長，交際手腕靈活、處理政治事務能力強，因此轉戰海基會，預計更能處理膠著的兩岸關係。

廣告 廣告

至於謝長廷，近年擔任駐日代表的表現，不斷受到國內外好評，連在日本政媒圈，都已累積一定知名度；今（2025）年8月，卸下駐日代表一職，隨後轉戰總統府資政。他近期更是相當活躍，之前親自發文、力挺美國駐日大使葛拉斯（George Glass）；因後者嗆聲中國是「未受訓的狗」，謝長廷則幽默回應，「愛狗人士也許會認為，這種說法是冒犯了狗！」。

快新聞／外交單位大搬風！傳蘇嘉全接海基會董事長 台日協會改由「他」執掌

總統府資政、前駐日代表謝長廷。（圖／謝長廷提供）

不僅如此，最近行政院長卓榮泰捲入朝野紛爭、提出將以「不副署」等招數，與透過立法濫權的藍白兩黨周旋，謝長廷也公開力挺，收穫許多綠營支持者認同。另，媒體《自由時報》指出，台日關係協會會長一職，過去幾乎都是讓層峰核心人物擔綱，例如現在的蘇嘉全、以及更早的邱義仁等；如今，由駐日8年的謝長廷接任，也被視為「順理成章」，應能維持對日本溝通的層級與穩定性。

原文出處：快新聞／外交布局！傳蘇嘉全接海基會董事長 台日協會換「他」掌舵

更多民視新聞報導

法國茶葉大賽遭中國鬧場 何欣純力挺梨山百年茶農

談窮盡憲政救濟提不副署 卓榮泰：非常慎重的決定

污染源從哪來？基隆暖暖溪驚現不明「白色泡沫」 台水公司出手了

