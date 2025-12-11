外交戰狼頻開罵！矢板明夫：日本社會已對中國更加不信任

即時中心／梁博超報導

日相高市早苗日前的「台灣有事論」讓中國跳腳，也讓兩國關係趨於緊繃；繼中國駐大阪總領事薛劍放話要斬首日相後，駐日大使吳江浩近期更幾乎在社群天天開罵日本政府及政治人物。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫便直言，吳江浩的戰狼作風已成功讓日本社會比過去更不信任中國；而台灣更應該看懂這一點，「真正危險的不是戰狼的叫聲，而是這個政權已經分不清外交與鬧事的差別了。」

矢板明夫昨（10）日在臉書發文指出，中國駐大阪總領事薛劍之前在社群平台X上放話，要把高市早苗首相斬首，結果引起了眾怒、被日本社會罵到翻過去。他沉寂了好一陣子，最近雖然重新出現，但乖得不得了，只敢轉貼別人的文章，特別是中國駐日大使吳江浩的文章，完全沒有當初那副戰狼的氣勢。「看起來不像外交官，更像被主管訓了之後乖乖回來打卡的職員。」

「相反地，真正活躍起來的是駐日大使吳江浩。」矢板明夫提到，吳江浩這陣子在X上幾乎天天開罵，罵高市早苗、罵日本政府，最近甚至連前首相麻生太郎都罵成「某位日本政客」。

矢板明夫直言，這種語氣在日本被視為明顯的降格羞辱，「然而，吳江浩以為自己在『鬥爭』，但日本網友很快就把他打回原形。」有網友寫「你是大使還是酸民？」也有人說「這種態度只會讓日本更討厭中國。」更狠的是「謝謝你每天提醒我們，日中關係為什麼無法改善。」還有人乾脆一句話：「果然還是該跟這個國家保持距離。」

吳江浩不僅在X上開罵，還在人民日報寫長文，說日本「誤判形勢」、「撞南牆」。問題是他越罵，日本民眾越覺得反感，甚至開始懷疑「中國是不是已經連基本外交禮節都不在乎？」這種負面觀感，比任何政策聲明都更具殺傷力。

讓矢板明夫感到更諷刺的是，中國一邊要日本企業留下來投資，一邊派出滿嘴火藥味的大使在日本社群平台上到處點火。「台灣人都看得懂，這根本不是外交，是發洩情緒。」若中國真的想改善國際形象，不可能不知道大使的每一句話都在傷害自己。他直言，戰狼外交最大的問題不是兇，而是「無策略」，一下喊斬首，一下喊和平；一會兒罵日本，一會兒又求日本企業不要撤資。「這種前後矛盾，只會讓人更警戒。」

矢板明夫表示，吳江浩已成功在日本做到一件事，就是讓日本社會比過去更不信任中國；而在台灣更應該看懂這一點，「真正危險的不是戰狼的叫聲，而是這個政權已經分不清外交與鬧事的差別了。」他強調，台灣政府應該記取日本的教訓，「這種流氓政府，最好還是少打交道的為好。」

