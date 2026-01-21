外交數發雙部合作 林佳龍：攜手榮邦甚至拓邦

外交部與數位發展部20日舉行雙部長會議。外交部長林佳龍在社群平台發文表示，數位科技沒有國界，網路空間就是台灣最寬廣的國際舞台，因此台灣在半導體與AI的優勢，不只要用來為國家打開外交空間，更要強化資訊產業競爭力、拓展全球市場，進一步實現賴清德總統「經濟日不落國」願景。



外交部長林佳龍推動「總合外交」政策，至今已與環境、文化、衛福、農業、教育、勞動、運動、經濟、國科會等部會建立雙部長會議機制，具體落實他上任時提出的「部部都是外交部」主張。

最新進度是數位發展部，林佳龍表示，外交部與數發部的雙部長會議有助未來攜手合作，讓台灣進一步發揚「數位日不落國」實力，透過合作與投資在外交場域進行固邦、榮邦，甚至「拓邦」，朝向賴清德總統「經濟日不落國」目標邁進。

廣告 廣告

林佳龍指出，在AI時代，台灣具備足夠潛力，以數位大國之姿，躍升為地緣政治重要國家，為將台灣半導體產業優勢轉化為外交工作資產，外交部正推動與邦交國及友盟國家進行多項AI資訊科技合作案，擴充「榮邦計畫」內涵。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)我國積極推動總合外交與榮邦計畫，未來也將持續與友邦及理念相近國家共同合作，實現區域和平、穩定及繁榮發展願景。』

外交部強調，台灣一向樂願與友邦及友盟國家分享經濟和科技發展成果，所以外交部會與數發部密切合作，配合資訊科技的軟硬體發展成果，向國際民主友盟提供AI建設及運用解決方案，進一步深化國際參與並提升台灣的全球價值。