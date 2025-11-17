外交是關鍵反制措施！沈伯洋強調蕭美琴到布魯塞爾、高市早苗挺台發言對中共很傷：政府越強硬，中共越無法攻擊

對於中國不斷加大對台恐嚇力度，民進黨立委沈伯洋今（17日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，當前外交就是其中一項重要反制措施，他提到自己遭放話「全球追捕」後飛到德國作證，以及副總統蕭美琴到歐洲議會IPAC演說都對中方打擊很大，加上日本首相高市早苗的「台灣有事」論調以及台日合作，這點相當明顯。他說，若政府都不反制，就會讓中共認為嚇台策略沒成本，因此政府如果越強硬，中國也就越無法騷擾。

沈伯洋表示，其實所謂台獨分子人也不會去中國，真正會去的常常是統派的人，而中國在逮的人同樣經常是統派的，因為中國上頭的人說要對台灣做統戰、需要KPI，導致下面的人去揣摩上意，有好幾次如富察、李明哲的事，都是地方上的人需要業績，就去找有在跟他們接觸的人，看該人士似乎可定義成台獨或分裂國家分子即抓起來。



沈伯洋說，會發現怎麼有些明明屬於大中國思想的人，結果在中國被打成台獨分子，理由不是中方真的要安上什麼罪名，而是因為這些人常常跟他們接觸，中國會去抓跟他們接觸的人，抓不到台派是因為人本來就不會過去，這點需要跟國人宣導。



沈伯洋指出，對中國應該要有反制措施，像美國的反制措施很簡單，說要開始調查中國官員在美國的置產狀況，中國就會害怕，具有一些影響力；但像台灣，中國官員不會在台灣置產，而若要把一些規定變嚴格，如投資、入籍相關法律，台灣本身就已比西方嚴格，因此台灣有籌碼反制的空間比外國少很多。



針對還有何種措施能拿來反制中國，沈伯洋說，其中一項重要的就是外交，像他這次飛去德國作證、副總統蕭美琴去布魯塞爾，這些事情對中方來說「就很傷」；或像高市早苗的挺台發言、台日合作同樣具殺傷力。他直言，若不對中國的行為做出反擊，會讓他們認為威脅、長臂管轄、通緝沒有成本，因此政府越強硬，中方就越不能做那些事。

