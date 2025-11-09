外交是一棒接一棒！蔡英文啟程訪德、出席首屆「柏林自由會議」發表演說...喊話：向世界傳達民主決心

前總統蔡英文昨（8日）晚間啟程前往德國，將出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說。蔡英文錄製影片向國人報告，「我們要出發了！」她指出，「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」、「我將秉持這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心」。

繼副總統蕭美琴現身歐洲議會，並以台灣副總統的身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說之後，蔡英文也啟程德國，並出席首屆「柏林自由會議」發表演說。

廣告 廣告

蔡英文昨日晚間於臉書發文喊話，「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」。她表示，在總統賴清德的指派下，蕭美琴已經結束歐洲的訪問，「這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡」。

蔡英文透露，她也將前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，「我期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作」。

此外，蔡英文表示，如同賴清德所說，「台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，我們將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起」。蔡英文說，「此行，我也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心」。

（圖片來源：蔡英文臉書）

更多放言報導

蔡英文11/8赴德國出席「柏林自由會議」發表演說！小英辦公室：深化台德、歐洲交流

《放．獨家》小英挺同遊行貼文徐嶔煌留言致謝「公布婚訊」！周玉蔻詢問證實：已經登記，將在日本佛寺辦婚禮