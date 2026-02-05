外交最強伴手禮！魏哲家「出神招」高市早苗驚現「驚掉下巴」表情包

國際中心／綜合報導

魏哲家化身書迷，在會談中拿出高市早苗2021年的著作。（圖／翻攝自X@JPN_PMO）

台積電董事長魏哲家於5日赴日拜會首任女首相高市早苗，現場出現超萌「外交驚喜」。魏哲家有備而來，當場掏出高市早苗2021年的著作，讓首相本人驚訝到目瞪口呆，誇張的「表情包」瞬間成為全球媒體焦點。除了趣味插曲，雙方也正式敲定熊本二廠將加碼投資至170億美元，首度在日本導入最尖端的3奈米製程。

半導體龍頭台積電的布局再下一城，董事長魏哲家於5日赴日拜會首相高市早苗，這場旨在強化台日科技供應鏈的嚴肅會談，卻因魏哲家的「神隊友贈書」意外充滿笑點。在媒體公開拜會起初，魏哲家剛坐定便拿出一本醒目的書籍，仔細一看竟是高市早苗在西元2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家：我的日本經濟強韌化計畫》。

廣告 廣告

這本書被譽為台積電赴日投資的「政治藍圖」，書中精準預言半導體即是「產業糧食」。看見自己的著作出現在魏哲家手中，高市早苗當場嘴巴張大、眉毛上揚，一臉不敢置信的「驚掉下巴」表情被現場媒體捕捉，瞬間成為逗趣的表情包。

除了外交驚喜，這場會晤也帶來實質的重磅利多。台積電證實，為因應AI與尖端智慧型手機的需求，熊本二廠將由原定的6奈米技術大幅「躍進」升級為3奈米製程，這也是台積電最先進製程首度在日本落地。隨著技術升級，投資規模也預計從122億美元擴增至170億美元。

高市早苗在驚喜之餘，也對台積電的承諾表達強烈支持，強調日本政府將積極推動穩定電力供應等基礎設施整備。魏哲家結束與首相的會晤後，隨即前往拜會經濟產業大臣赤澤亮正，就後續補助細節進行深度協商，顯示台積電與日本政府的合作已進入「強韌化」的新階段。



更多三立新聞網報導

喬治變聾人？《粉紅豬小妹》重磅更新惹熱議 網友翻出舊片驚覺不單純

千萬別下載！他存放6部兒少片遭美方查獲 回溯10年前高中犯行代價曝

差11天滿18！少年辯稱酒後糾紛開槍 冷靜排除卡彈畫面曝光疑受指點

死人不會說話…17歲槍手狂轟茶行20槍 竟將黑槍全推給亡友扛責

