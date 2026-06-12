外交突破？ 勞動部長洪申翰於ILC周遭參加研討會

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勞動部則稱，這是勞動部首度在ILC期間辦理周邊活動。（勞動部提供／林良齊台北傳真）

參加研討會成突破？勞動部長洪申翰於日內瓦時間11日在ILO（國際勞工組織）辦理的ILC（國際勞工大會）周邊出席與中華民國全國總工會合辦的「尊嚴勞動國際研討會」，但因我國非聯合國會員國、洪申翰仍無法出席ILC活動，勞動部則稱，這是勞動部首度在ILC期間辦理周邊活動。

洪申翰致詞表示，台灣是國際供應鏈上越來越重要的一份子，在勞動法規與制度上如何接軌國際，是重要的議題。同時，台灣也相當珍惜每一個參與國際社會政策討論的機會，期盼透過本次研討會，分享勞動部重點業務並聽取各國工會觀點，讓研討會成為一個勞資政互相對話、共商問題對策的平臺。

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全總秘書長温宗諭說，以「平臺經濟與零工勞動的擴張」、「移工權益保障的跨國責任」、｢公正轉型與氣候正義｣及「退休保障與高齡就業」等4個關鍵字，總結當代勞動世界的挑戰，並期許臺灣的工會在民主轉型及平臺經濟治理等議題上，為亞太工會運動提出貢獻。

AI所涉勞動議題獲得現場來賓熱烈迴響，洪申翰說明，AI帶動了台灣半導體相關產業的蓬勃發展，但政府也看到中小企業的挑戰與升級需求，勞動部更關注勞工數位技能及相應勞動條件提升，並且會盡最大努力克服困境。

未來，勞動部將持續與工會及國際夥伴攜手合作，積極推動國際勞動事務交流，向國際社會分享臺灣促進尊嚴勞動、保障勞工權益及因應新興勞動議題的經驗，並與各國共同面對勞動市場轉型帶來的機會與挑戰。

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