外交突破！ 蕭美琴登歐洲議會演說1／現身IPAC！ 蕭美琴：全球繁榮有賴強大自由的台灣
副總統蕭美琴7日驚喜現身歐洲議會，在比利時布魯塞爾主辦的IPAC峰會上，發表專題演說。她除了重申，台灣晶片對於全球科技供應鏈的重要性之外，也強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴一個強大而自由的台灣。
驚喜現身歐洲議會大講台，我國副總統蕭美琴，7日來到對中政策跨國議會聯盟，IPAC峰會發表專題演說。副總統蕭美琴：「我們正在面臨一系列逐漸擴大、協調一致且持續演變的威脅和挑戰，包括軍事壓力和灰色地帶脅迫。」蕭副總統在外交部長林佳龍的陪同下，出席比利時布魯塞爾的IPAC峰會，以「台灣，動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，強調當今世界需要一個強大而自由的台灣。
副總統蕭美琴：「我們是一個蓬勃發展的民主國家，台灣證明了民主也能在亞洲綻放，就算面臨內外壓力，我們還是舉行自由選舉，保障公民自由，也支持社會多元化。」蕭副總統提到，歐洲在炮火下捍衛自由，同樣的，台灣也在壓力下建立民主，並指出台灣對世界很重要的核心原因之一，是經濟發展功不可沒。
副總統蕭美琴：「我們製造能給予你的手機、汽車、醫療設備和國防系統動力的晶片與零件。」蕭副總統重申，雖然台灣被排除在國際組織門外，但台灣在國際上的貢獻也未必比其他人少。
副總統蕭美琴：「台灣已經站出來承擔責任，我們持續提供人道援助和災難救援，也致力於公共衛生和全球永續發展目標，就算我們不被允許在談判桌上占有一席之地，我們也會恪守全球標準。」
力求台灣被世界看見，台灣之所以重要。副總統蕭美琴：「不是因為我們是受脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。」
鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。
更多《鏡新聞》報導
蕭美琴驚喜現身IPAC演講 強調全球繁榮仰賴台灣
勇鷹高教機台東降落煞車失效滑出草地 空軍證實：2飛官均安
外交突破！ 蕭美琴登歐洲議會演說2／蕭美琴進歐洲議會演講 前駐歐盟大使：對台重要突破
其他人也在看
蕭美琴赴歐IPAC峰會演說 中國跳腳控「干涉內政」：堅決反對
副總統蕭美琴於當地時間7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，台灣首次以正式會員國身分參與。中國駐歐盟使團指控歐洲議會此舉嚴重損害中國核心利益，嚴重干涉中國內政，對此表示強烈憤慨、堅決反對。鏡新聞 ・ 13 小時前
慶祝首屆海巡節 賴清德：向藍色國土守護者致敬
今（8）日是海巡節，除了日前海巡署舉行海巡節慶祝表揚活動、邀請行政院長卓榮泰出席之外，賴清德總統今天也在臉書貼文，「向藍色國土的守護者致敬！」謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！中天新聞網 ・ 9 小時前
台灣首次以成員國參與IPAC 范雲籲：關注中國引渡侵害人權
2025年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會在布魯塞爾登場，民進黨立委范雲以台灣共同主席身分代表出席，這也是台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度峰會。范雲向各國呼籲，關注中國在全球各地升高跨國鎮壓的情形，並建議IPAC採取更具體行動以強化國際合作，確保中國的引渡協議不會侵犯人權。自由時報 ・ 14 小時前
蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談
政治中心／綜合報導2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。民視 ・ 8 小時前
棒球》韓職將實施亞洲外援制度 KT巫師教頭李強喆：網羅職業球員有難度
韓職明年將實施亞洲外援制度，每隊增加1名位置不限的亞洲球員，每隊加上現有3名外籍球員共有4名洋將，每場比賽皆可同時出賽，KT巫師總教練李強喆表示，球隊雖有關注日本、澳洲、台灣的選手，但要網羅職業球員到韓國打球會有一點難度。亞洲外援首年簽約金、年薪、激勵條款與買斷金總和為20萬美元，李強喆認為，這個制自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文曝進國民黨第一件事 國共和解 為白色恐怖受難者平反
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，特別提早10分鐘到場，與在場的受難者家屬一一致意。不過整場活動因中共地下黨員及情報人員吳石也在追思名單而惹議。鄭麗文特別發表20分鐘演說，控「綠營側翼的各種詆毀扣帽，不是新聞」，並強調「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價，這是民主轉型後最基本的權利，也是我們的底線。」中時新聞網 ・ 10 小時前
還原蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後的兩大原因
[Newtalk新聞] 民進黨立法委員范雲今（8）日分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。她說，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。 首先，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。 其次，安全威脅不容忽視。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統一職，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館就曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，之後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實的安全風險。 范雲表示，蕭美琴的演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭美琴及台灣的肯定。 現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值，包括：經濟穩定、民主與全球安全。范雲最後強調，這次外交新頭殼 ・ 7 小時前
豬肉解禁 賴清德籲一起繼續支持台灣豬
全台肉品市場7日恢復拍賣，市場豬肉攤今（8日）全面正常販售溫體豬，總統賴清德稍早也在臉書發文喊「台灣豬回來了！」他並感謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合，「這周末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉！」中時新聞網 ・ 11 小時前
蕭美琴登IPAC發表演說 范雲揭保密背後的兩大原因
范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統時，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館曾策劃車禍企圖跨境...CTWANT ・ 4 小時前
登歐洲議會演說「意義非凡」 蕭美琴9日清晨抵台將發表談話
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴在台灣時間7日深夜無預警現身在歐洲舉辦的2025年度「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾峰會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」發表專題演說，這也是台灣現任副總統罕見地登上歐洲議會演說，意義非凡，引發國際高度關注。總統府今（8）日下午預告，蕭美琴將於明（9日）清晨抵台，並於桃園機場（第一航廈）發表返國談話。 總統府稍早發出通知，蕭美琴在外交部長林佳龍的陪同下訪歐，預訂於9日上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭美琴也將在國賓門，針對應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會演講，簡短發表談話。查看原文更多Newtalk新聞報導台灣副總統在歐洲議會對IPAC致詞 范雲：國際對台支持來到新高度蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京新頭殼 ・ 11 小時前
台灣副總統在歐洲議會對IPAC致詞 范雲：國際對台支持來到新高度
[Newtalk新聞] 2025年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）7日傍晚在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，台灣IPAC共同主席、民進黨立委范雲說，這是台灣首次以會員國身分出席，也是第一次有國會議員到歐洲議會開會，她深感榮幸。這歷史性一刻代表國際對台灣的支持已來到新的高度，這是台灣的重要時刻，更是民主聯盟團結抗衡威權的歷史里程碑。 本次IPAC高峰會於7日至8日在歐洲議會舉行，來自超過20國家、50多位跨黨派國會議員與會，包括IPAC執行長Luke de Pulford、共同創辦人包瑞翰（Reinhard Bütikofer），以及歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta等多位重量級議員。 會議聚焦中國的全球擴張與威權滲透，各國代表依序分享其面對中國威權擴張的挑戰及建議IPAC如何應對，副總統蕭美琴也現身發表演講，范雲對此表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演講。 范雲在現場短講時，首先感謝IPAC對台灣的堅定支持，特別是在蕭美琴於捷克遭到來自中國的跨國壓迫時，IPAC是最早發聲的組織之一，展現民主新頭殼 ・ 19 小時前
「肥貓」鄭則仕74歲鬍鬚花白氣色曝光！曾欠7千萬 靠劉德華救一命
昔日以「肥貓」形象深入人心的香港資深演員鄭則仕，現年74歲，近日近照曝光，鬍鬚花白、身形暴瘦，引起粉絲熱議與關心。事實上，鄭則仕多年來受糖尿病所苦，近年在醫師建議下積極控制飲食、調整作息與減重，體態變化主要出於健康管理，而非身體惡化。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚喜！ 蕭美琴歐議會演講 陸表達「強烈憤慨」
在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」峰會上，副總統蕭美琴驚喜現身，也是第一位進入歐洲議會的中華民國「現任副總統」，她表示，台灣的例子，證明民主能在亞洲蓬勃發展。但事後，大陸駐歐盟使團，也向歐方提出嚴正交涉，並表達「強烈憤慨」。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
蕭美琴歐洲議會演說 外媒關注形容「罕見」
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在比利時展開，台灣首次以正式會員國身分參與，副總統蕭美琴更在布魯塞爾歐洲議會上向全球立法者大會發表演說，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容蕭美琴這次的外交行動。中天新聞網 ・ 15 小時前
賴瑞隆、邱議瑩喊第一名 柯志恩：別忘了許智傑、林岱樺
國民黨立委柯志恩今（8）日出席高雄彌陀漁港「大港開吃」活動，針對外界點名民進黨立委賴瑞隆與邱議瑩將成為主要對手，她笑著回應表示，許智傑就在旁邊，認為這樣很不公平，強調許智傑也是好友不能被忽略。柯志恩並點名林岱樺在岡山的造勢也相當成功，質疑怎麼會只說是前面兩名，直言「那都是他們自己講的啦」。中天新聞網 ・ 12 小時前
鍾小平喊幫藍站台 黃國昌不領情反嗆：抹黃抹黑柯文哲何時道歉？
面對2026地方大選，國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前接受專訪時，被問到台北市長蔣萬安能不能替民眾黨議員參選人站台，戴錫欽說當然可以，國民黨台北市議員鍾小平則說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，也爭取民眾黨主席黃國昌幫他們站台。對此，黃國昌今天（7日）受訪時說，站台不站台是以後的事，現在最重要的是鍾小平惡意抹黃、抹黑民眾黨前主席柯文哲，「什麼時候要出來誠心公開道歉？」鏡報 ・ 1 天前
黃捷獲世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」 全英文致詞為台灣登上國際舞台寫下歷史
民進黨立委黃捷日前代表台灣，前往德國參加 One Young World 世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物，也為台灣寫下歷史新頁。鏡報 ・ 14 小時前
現身歐洲議會發表IPAC峰會演說 蕭美琴：全球繁榮仰賴自由台灣
副總統蕭美琴在歐洲時間7日下午現身歐洲議會，在2025對中政策跨國議會聯盟峰會發表專題演說，這是台灣首次以會員國身分出席。蕭美琴強調，國際體系的完整性跟全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。外交部證實，副總統蕭美琴由總統賴清德指派出席，相關情形總統府將在蕭美琴返國後對外說明。公視新聞網 ・ 13 小時前
遭質疑「哪來的自信？」仿許光漢穿搭遭圍剿 劉和然：輕鬆方式向他致敬
2026九合一選戰，民進黨日前拍板新北市長選戰由立委蘇巧慧出戰，藍營新北市長人選還沒確定，其中被點名有意參選的新北市副市長劉和然日前公布形象影片，其中一套更是效仿男星許光漢的穿搭，發布的短影音還拿著「許光漢紙板」人頭出場，小編問他對自己穿搭打幾分？劉回應「絕對是許光漢帥多了」，不過，影片引發討論，還有網友留言「哪來的自信？」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
外資週末大逃殺！新台幣摜破31元 續創半年新低、週線翻黑
美國企業加速裁員，市場憂心就業市場惡化，美股全面下挫，台股今（11/7）日震盪走跌，外資趕在周末前大舉匯出，新台幣匯率一早以小升開盤，在熱錢持續出走、進口商進場買匯，匯價一路摜破31元整數大關，午後出口商賣壓出籠，在三股力道拉扯下，終場收31.045元、貶9.5分，由紅翻黑，續創半年來低點，累計本週重貶2.96角，週線由紅翻黑。太報 ・ 1 天前