外交突破！ 蕭美琴登歐洲議會演說1／現身IPAC！ 蕭美琴：全球繁榮有賴強大自由的台灣

蕭美琴驚喜現身歐洲議會。

副總統蕭美琴7日驚喜現身歐洲議會，在比利時布魯塞爾主辦的IPAC峰會上，發表專題演說。她除了重申，台灣晶片對於全球科技供應鏈的重要性之外，也強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴一個強大而自由的台灣。

驚喜現身歐洲議會大講台，我國副總統蕭美琴，7日來到對中政策跨國議會聯盟，IPAC峰會發表專題演說。副總統蕭美琴：「我們正在面臨一系列逐漸擴大、協調一致且持續演變的威脅和挑戰，包括軍事壓力和灰色地帶脅迫。」蕭副總統在外交部長林佳龍的陪同下，出席比利時布魯塞爾的IPAC峰會，以「台灣，動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，強調當今世界需要一個強大而自由的台灣。

副總統蕭美琴：「我們是一個蓬勃發展的民主國家，台灣證明了民主也能在亞洲綻放，就算面臨內外壓力，我們還是舉行自由選舉，保障公民自由，也支持社會多元化。」蕭副總統提到，歐洲在炮火下捍衛自由，同樣的，台灣也在壓力下建立民主，並指出台灣對世界很重要的核心原因之一，是經濟發展功不可沒。

副總統蕭美琴：「我們製造能給予你的手機、汽車、醫療設備和國防系統動力的晶片與零件。」蕭副總統重申，雖然台灣被排除在國際組織門外，但台灣在國際上的貢獻也未必比其他人少。

副總統蕭美琴：「台灣已經站出來承擔責任，我們持續提供人道援助和災難救援，也致力於公共衛生和全球永續發展目標，就算我們不被允許在談判桌上占有一席之地，我們也會恪守全球標準。」

力求台灣被世界看見，台灣之所以重要。副總統蕭美琴：「不是因為我們是受脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。」

