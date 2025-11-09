政治中心／綜合報導

副總統蕭美琴7日應邀赴歐洲議會，出席IPAC年度峰會發表演說，今天返抵國門發表談話，表示台灣國際處境一向非常困難，但始終沒有退縮，向世界展現台灣的志氣、善意及民主的力量，而且，從釋出影片中也可以看到蕭美琴與歐洲議會共同主席相談甚歡，駐歐盟代表謝志偉更透露現場有人激動落淚。

IPAC成員 vs. 副總統 蕭美琴（11.07）：「副總統很高興見到你，非常感謝您的參與。」

才踏進會場，所有人報以熱烈掌聲，蕭美琴歐洲議會驚喜現身，多國代表見證歷史一刻，這次也創下我國副元首，訪問非邦交國史無前例的大突破。

廣告 廣告

外交突破！蕭美琴訪歐歸國 「行程保密」防中國侵擾

副總統蕭美琴驚喜現身歐洲議會演講，現場參與者以熱烈掌聲歡迎。（圖／民視新聞）

歐洲議會共同主席 vs. 副總統 蕭美琴（11.07）：「這對台灣有多重要，我們真的非常感激，能有機會擴展我們的友誼，每一步都是挑戰，但是目前一切順利，圓滿成功了。」





這一路走來是真的不容易，外交部長林佳龍就發文透露，出訪任務高度機敏，是為了避免中國掌握情資或施壓干擾，總統賴清德過程中全力支持。傳出賴總統親自指示"打團體戰、精銳盡出"，多次開會掌握進度，要讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻，蕭美琴原本一度以為是視訊參與，直到確認行程、獲得相關單位許可、駐外館處評估後一切妥當，最後才知道是要親赴現場。先遣團隊還遭遇無人機侵擾，機場一度關閉，所幸最終一切順利，駐歐盟代表謝志偉更透露蕭美琴演說的現場情形。

外交突破！蕭美琴訪歐歸國 「行程保密」防中國侵擾

IPAC歐洲議會兩位共同主席迎接蕭美琴訪團一行人。（圖／民視新聞）





駐歐盟兼比利時代表謝志偉（11.07）：「現場也有人哭了，這深深觸動了他們。」

副總統蕭美琴：「一直以來，台灣的國際處境都非常的困難，有很多的不公平，也有很多的挫折，沒有一件事情是容易的，但是我們始終也沒有退縮，因為我們相信，台灣人民跟世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會，而我們也會繼續以自信、務實而堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意以及民主的力量。」

返國後的機場談話，蕭美琴感觸良多，況且她年三月曾在捷克碰上座車差點被中國外交人員追隨，差點釀成車禍，好在這次歐洲行圓滿成功，返台後戰貓行程馬不停蹄！

記者vs.副總統蕭美琴：「副總統怎麼沒有休息直接來跑行程，會累嗎？今天行程很有意義，謝謝！」

這次蕭美琴的歐洲外交突圍，不只凸顯台歐關係正邁入新階段，民主路上繼續寫歷史。





原文出處：外交突破！蕭美琴訪歐歸國 「行程保密」防中國侵擾

更多民視新聞報導

鄭麗文祭共諜惹議 賴瑞隆：配合王滬寧統戰步調影響台灣？

裘莉訪烏親歷無人機威脅 發文籲各國援助民眾

新北耶誕城擴大至全市舉辦？ 侯友宜說話了

