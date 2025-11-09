外交突破！ 蕭美琴、蔡英文接力訪歐 賴清德：台灣是國際可信賴夥伴

〔記者陳昀／台北報導〕蕭美琴副總統、前總統蔡英文先後訪問歐洲，台歐關係升溫，為我國重大外交突破。賴清德總統今表示，台灣是國際社會可信賴的夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

賴清德表示，謝謝蕭美琴副總統接受重任，也感謝IPAC的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

賴清德指出，昨晚蔡英文前總統也啟程前往歐洲，應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」，祝福蔡總統此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。

賴清德也感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行。

賴清德強調，台灣是國際社會可信賴的夥伴，我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

