外交經濟雙部長會議 林佳龍：科技全球布局「加強美國」 設海外園區

外交部長林佳龍與經濟部長龔明鑫，今日共同舉辦雙部長會議，強調透過高科技產業全球布局經濟外交。（外交部提供）

為實現經濟外交，外交部長林佳龍與經濟部長龔明鑫，今（21）日共同舉辦雙部長會議，推動科技產業全球布局及協助中小企業多元發展，並透過在海外設立科技產業園區等策略，讓台灣產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。林佳龍與龔明鑫都認為，現在正是全力推動經濟外交的最佳時機。

外交部今發布新聞稿表示，在雙部長會議中，外交部與經濟部將攜手合作推動經濟外交，期盼採「以大帶小」、「公私協力」、「軟硬（體）兼施」、「內外循環」模式，透過高科技供應鏈強化全球布局、設立海外科技產業園區，及建置海外單一服務窗口等方式，協助台灣產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。

外交部指出，將與經濟部將持續整合政府資源與民間力量，並依循行政院「經濟外交工作小組」機制進行跨部會合作，其中在「半導體供應鏈韌性」、「智慧園區海外示範計畫」及「新能源與碳權合作」相關計畫，都是外交、經濟兩部合力推動的重點目標。

林佳龍表示，近年來愈來愈多國家重視台灣的科技力與製造力，在打造「非紅供應鏈」趨勢下，外交部與經濟部攜手，共同協助我國產業符合國際市場需求、站穩全球關鍵地位。龔明鑫也指出，推動科技產業全球布局及協助中小企業多元發展，是經濟部的重要施政方向；在「五大信賴產業」等涉及國防安全的關鍵項目，與國際合作能進一步開拓產業發展空間。

而林佳龍今日也在個人臉書強調，他與龔部長都認為，此時正是全力推動經濟外交的最佳時機。未來，兩部將持續整合政府與民間資源，讓台灣在全球供應鏈中，繼續站穩關鍵樞紐角色實現「立足台灣、布局全球、加強美國，行銷全世界」的全球產業布局藍圖。

