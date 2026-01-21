外交經驗納入國家記憶 林佳龍：傳承最寶貴內功

外交部與國史館今天(21日)簽約合作出版外交史料專書，初期聚焦歷任部長口述歷史，後續範圍將擴至退休大使，目前已獲得錢復、田弘茂、簡又新、陳唐山、黃志芳、林永樂、李大維等卸任外長首肯參加出版計畫。外交部長林佳龍表示，這次的合作意義重大，將促使珍貴的外交經驗與智慧正式納入國家記憶，還能讓這些「最寶貴的內功」繼續傳承，幫助台灣的外交之路愈走愈穩健。



針對外交部與國史館合作出版外交史料專書，外交部長林佳龍表示，他一直期待卸任部長與大使們都可以分享自己的外交生涯，並將淬鍊出來的經驗跟知識傳承下去，也能完整記錄下國家的外交史，尤其國史館以政府權威及專業學術做基礎出版專書，將讓珍貴的歷史記憶不會在洪流中逐漸淡去，林佳龍說：『(原音)這是正式將各位在外交職場的回憶納入國家記憶，國史館擁有多位優秀的訪談員，更擁有豐富的外交部檔案史料，可以讓回憶與史料相互佐證，使歷史真相可以被真實呈現；讓各位人生經驗成為國家的重要歷史資產。』

林佳龍指出，外交工作相當仰賴經驗與智慧，外交前輩都曾經歷外交重大歷史事件，其中關於危機處理、跨部會協調、對外溝通分寸、守住談判底線又能創造空間，都是外交部「最寶貴的內功」，若能傳承將讓後輩少走冤枉路，讓台灣的外交道路更加穩健。

林佳龍表示，外交史料專書的合作還展現了政府對歷史透明、對人民負責的態度，因為可將重大決策的背景、限制與取捨交代清楚，不僅能幫助社會完整理解，也是民主治理典範，促使公共討論建立在更全面的事實基礎之上，未來面對外部壓力時可以更團結、更有韌性。

國史館館長陳儀深表示，外交工作的經驗傳承可提供外交人員學習觀摩，出版計畫更能為國存史，相信這次的合作一定會相當愉快，製作出符合各界期待的外交人物訪談錄。