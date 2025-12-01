外交背景接副防長惹議 顧立雄：徐斯儉多次率隊赴美軍事交流

國安會諮詢委員徐斯儉接任國防部軍政副部長，由於徐斯儉長年待在外交系統，因此該人事案也備受討論。對此，國防部長顧立雄今（1日）表示，徐斯儉在國安會期間處理大量國防相關事務，特別是多次率隊參與台美軍事交流，對國防事務相當嫻熟，期待他能深入參與各項國防改革計畫，協助落實國防施政措施。

國防部長顧立雄。（資料圖／中天新聞）

民進黨立委陳俊宇今天在質詢時指出，徐斯儉為學者出身，多年來在外交國安領域深耕，多次參與台美間重要對話會議，在顧立雄擔任國安會秘書長期間與顧配合多年。陳俊宇詢問顧立雄對徐斯儉到國防部有何期待，希望借重哪些長才推進政策，是否可能主責對美軍購。

國防部副部長徐斯儉。（資料圖／中天新聞）

顧立雄先說明，前副部長柏鴻輝也是文職任用，只是柏鴻輝為軍職出身；徐斯儉則為文職背景。他強調，徐斯儉在國安會歷練的許多部分都與國防相關事務有關，因為國安涵蓋兩岸、外交、國防等面向，其中國防佔據非常大的比重。在台美軍事交流部分，很多都是由徐斯儉率隊參與，事實上對國防事務相當嫻熟。

顧立雄進一步說明，不論過去是否擔任軍職或在國安會有相關國防事務歷練，都希望能倚賴徐斯儉的專業與專長。他期待徐斯儉能深入參與各項國防改革計畫，相信徐斯儉對國防事務具有深刻掌握，上任後一定會持續發揮國際視野與戰略長才，協助國防部落實各項國防施政措施。

