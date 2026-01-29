外交與警察考試英檢種類擴增 BESTEP培力英檢今年起適用

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院院會今(29)日通過，公務人員特種考試外交領事及外交行政人員、國際經濟商務人員、警察人員、一般警察人員考試規則修正草案，4項考試應考資格之英語檢定測驗種類擴增為9種，新增培力英語能力檢定測驗(BESTEP)，自今(2026)年考試開始適用。

考試院表示，依考選部2024年8月30日召開之研商會議結論，外交、國際經濟商務人員考試，以及警察及一般警察人員考試之三等考試外事警察人員類別考試，其應考資格英檢測驗種類增列培力英語能力檢定測驗，由現行8種英檢測驗增加為9種。

考試院說明，今年警察及一般警察人員考試預訂於3月10日至19日受理報名，6月13日至15日舉行考試；外交及國際經濟商務人員考試預訂於5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日舉行考試，有意報考者可留意報名時程。

