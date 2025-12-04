外交衛福經濟3部會攜手 共推醫衞外交

「醫療衛生外交諮詢小組」3日召開第二次會議，由外交部長林佳龍與衛福部長石崇良共同主持。林佳龍今天(4日)在社群平台發文表示，會中決議在APEC架構下推動設置「未來健康照護子基金」，以強化台灣在數位健康、政策協作及公私協力等領域的領導角色，期待這項基金成為台灣擴大國際合作的重要平台。

林佳龍指出，政府還決定在世衛大會期間共同舉辦「智慧醫療與健康產業展」，展現台灣在智慧醫療的創新能量；另規劃協助友邦帛琉達成世衛組織2030年消除C型肝炎目標，以具體合作成果向國際社會證明，台灣有能力也有意願為全球健康做出貢獻。

林佳龍表示，經濟部這次也加入「醫療衛生外交諮詢小組」會議，將讓醫療、公衛與產業的合作更緊密，為諮詢小組注入更強大動能，因為外交部的榮邦8大旗艦之一的「智慧醫療與健康產業」計畫，不僅希望透過醫衛外交提升友邦國民福祉，也要進一步輸出台灣的醫衞產業，達成「以醫帶產」目標。

林佳龍強調，台灣頂尖的醫療與公共衛生水準是推動醫衛外交的優勢，期盼深化醫衞外交能持續提升友邦人民健康福祉，同時也向國際社會展現台灣的專業與貢獻，為台灣贏得更多尊重及肯定，除了半導體和AI，讓世界再度看見台灣。