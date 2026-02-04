外交部中辦6、9、10日辦護照憑收據送賀歲紅包禮 6日上午名師揮毫
〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆春節即將來臨，很多機關都會發送春聯及紅包，外交部中部辦事處將在2月6、9、10日3天舉辦「瑞馬迎春，波鴿賀歲送紅包禮」，只要民眾這3天申辦護照、簽證或文件證明並完成繳費，就可憑繳費收據領取「波鴿賀歲紅包禮盒組」，內有春聯、紅包袋及月曆卡，一人一份送完為止。
此外，沒有辦護照的人無法領取禮盒的民眾不要失望，2月6日上午9點到10點，外交部中部辦事處還會邀請書法家來揮毫寫春聯，民眾可以在這一個小時，索取到傳統春聯。
外交部中部辦事處副處長卓俊雄表示，馬年春節假期即將來臨，外交部中部辦事處透過舉辦活動，提醒國人注意旅外安全事項及旅外國人急難救助機制。
卓俊雄表示，外交部中部辦事處將在2月6日、9、10日這3天，舉辦民眾申辦護照、簽證或文件證明並完成繳費，就可以憑繳費收據領取「波鴿賀歲紅包禮盒組」，內有春聯、紅包袋及日曆卡，一人一份，每日限量300份，送完為止。
卓俊雄表示，2月6日當天，中部辦事處會在9點到10點安排楊晁承台中市書法學會秘書長楊晁承及副秘書長廖威喆兩位書法家揮毫寫春聯，約1個小時時間，任何民眾都可以來索取。
另外，總統府由總統賴清德及副總統蕭美琴聯名「七喜春來」春聯及紅包袋，持續在8樓的行政院中部聯合服務中心發送，民眾可在上班時間前往索取。
