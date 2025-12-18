外交部全球徵片競賽 22國283件作品參賽長榮大學獲得首獎





外交部為推動文化外交，結合2025年日本大阪世博，發揮人人都是外交官的精神，舉辦尋找台灣 #Finding TAIWAN全球徵片競賽，總獎金100萬元。有20多個國家與地區283件作品參賽，最終選出20件入圍影片。長榮大學菲律賓籍交換生Carl Ivan Baleros（中文名：黃風）以作品《Finding the Beauty of Life in Taiwan》榮獲首獎，外交部長林佳龍頒發20萬元獎金獎勵。

尋找台灣全球徵片競賽，邀請創作者用自己的方式，記錄心中最有感的台灣樣貌。有來自美國、菲律賓、印尼、印度、瓜地馬拉、巴拉圭、英國、法國、荷蘭、德國等20多個國家與地區283件作品參賽，活動總獎金100萬元，首獎20萬獎金。最終選出首獎1名、貳獎2名、參獎3名、佳作5名頒獎表揚。

尋找台灣全球徵片競賽，影片內容須融入台灣元素，參賽影片長1分鐘，影片語言不限，也無參賽者的年齡與國籍不限制。獲得首獎的Carl Ivan Baleros致詞時激動落淚，他表示，母親生前鼓勵他來台灣，他在這裡不僅感受到台灣的美麗，也找到自我，他也鼓勵大家勇敢追夢、實現夢想。

長榮大學孫惠民校長表示，Carl Ivan Baleros為該校企管系大四生，2023年曾來校交換學習，因為熱愛台灣，發現自己在台灣、在長榮大學最能夠展現真正的自己，加上媽媽支持他回台灣的決定，2025年又回到該校交換，度過大學生活的最後一個學期。

Carl Ivan Baleros表示，在越南的招募交換生活動中，了解長榮大學的基督教價值、高品質教育、寧靜的校園環境及對環境保護的承諾。因此，他決定到長大就讀，希望能夠順利圓夢。此次參賽是在媽媽的鼓勵下提起勇氣投稿，獲得首獎應屬意外，但也讓他更有信心追夢，也感謝媽媽的保佑。

他分享表示，參賽作品《Finding the Beauty of Life in Taiwan》是他寫給台灣的情書，在他人生低潮時，台灣的風景、文化和熱情的人們給了他慰藉和希望。在尋找台灣之美的過程中，也意外在尋找自我。作品也講述他的內心故事，想捕捉台灣的風景、陌生人的善意、在長榮大學建立的友誼、那些幫助他療癒和成長的珍貴時刻。

他說，希望將影片獻給所有感到困惑、不安或對未來感到恐懼的人，期盼藉由他的故事提醒其他人，他們並不孤單。有時，在尋找世界之美的過程中，會意外地發現自己。而2次到長榮大學當交換學生，讓他印象深刻的是師長和朋友們的熱情、友善和真誠，猶如家人一樣歡迎他，帶他體驗在地美食、文化和景點。而每位師長都非常友善和體貼，提供許多人生建議和鼓勵，幫助他適應在台灣的生活，在長榮大學的學習過程成為他人生中最特別的回憶。

