外交部加強規劃國際媒體訪團 強化臺灣話語權

記者吳典叡／臺北報導

為強化臺灣在國際社會能見度和話語權，外交部今（10）日指出，今年總共規劃12個國際媒體訪團，持續推動總合外交，進一步強化媒體邀訪與臺灣外交和政策議題的連結，這也是長期爭取國際社會理解與支持的一環。

外交部今日舉行例行記者會，由國際傳播司長張秀禎進行業務簡報。張秀禎指出，今年國際媒體邀訪的規劃方向是持續推動總合外交，並進一步強化媒體邀訪與臺灣外交和政策議題的連結，重點方向為「結合國際組織推案、重要活動以及既有團型的規劃」、「兼顧外交重點和溝通的潛力，擴大臺灣在各區域的對外溝通」、「強化與友邦的政策溝通」等。

張秀禎說，今年總共規劃12個國際媒體訪團，從3月到11月，納入「專團」設計，透過邀請國際媒體來臺，實地了解臺灣在民主、經濟、科技和社會等方面發展，回國後進行報導，有助於國際社會更全面理解臺灣的現況和政策立場，這也是長期爭取國際社會理解跟支持的一環。

張秀禎表示，對於國際組織推案、重要活動等，循例規劃政經記者團，配合WHA、APEC、INTERPOL等重要時程，提前鋪陳臺灣論述，也邀請國際媒體來臺參與國慶，強化臺灣在國際上的能見度。

此外，為擴大臺灣在各區域的對外溝通，張秀禎指出，今年規劃多個區域和國別的媒體專團，包含中東北歐、太平洋（含紐澳）、新南向國家等專團，透過參訪和交流，協助相關媒體更全面理解臺灣政策方向和發展現況。

在強化與友邦政策溝通方面，張秀禎進一步表示，今年特別規劃瓜地馬拉、巴拉圭的榮邦計畫專團，邀請友邦媒體來臺，實地了解合作計畫的內容和成果，協助友邦社會更清楚理解臺灣與友邦之間的合作。至於今年媒體邀訪規劃，將持續強化臺灣在國際社會的能見度和話語權。

為強化臺灣在國際社會能見度和話語權，外交部今年總共規劃12個國際媒體訪團。（記者吳典叡攝）