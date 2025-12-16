外交部呼籲民眾 勿輕信日本「暗黑打工」資訊

外交部發現，近年來赴日「暗黑打工」人數爆炸性增加，呼籲民眾應該依循正當管道，不要輕信不法份子欺騙，而身陷牢獄之災。

日本近年「暗黑打工」案件猖獗，外交部今天表示，外館接獲日方通知，今年台灣人在日本涉及詐騙案件人數，比去年暴增10倍，總計達50人，外交部呼籲民眾，切勿貪圖一時報酬而觸法。（葉柏毅報導）

「台灣日本關係協會」副秘書長王郁慧，16日在外交部記者會上表示，近來陸續接獲駐日館處通知，國人誤信可以免費赴日本旅遊，或是可以赴日打工等網路訊息，在日本從事所謂「暗黑打工」，也導致部分國人在不知情狀況下，觸犯當地法律，甚至有部分國人，是「知情而犯法」。

王郁慧近一步指出，據統計，「暗黑打工」的涉案人數今年度大幅增加，2023年有4名，2024年有5名，但今年截至目前，已經多達50名，可說是非常爆炸性的增加。王郁慧也表示，當日本警方通知駐日館處時，駐日館處會提供國人相關的協助與探視，包括通知涉案人在台灣的家人等。

王郁慧建議國人，應依循正當合法的管道，辦理相關簽證及從事正當打工行為等，以免遭到不法份子利用。外交部也表示，將會持續關注類似情況，也呼籲國人要遵守日本當地法規，不要貪圖一時高額報酬，身陷牢獄之災。