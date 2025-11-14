外交部嚴厲譴責國台辦恫嚇沈伯洋立委 重申台灣與中國互不隸屬

沈伯洋現身德國國會出席聽證會。 圖：翻攝沈伯洋臉書

[Newtalk新聞] 中華民國外交部今天（14日）針對中國國務院台灣事務辦公室當日對我國立法委員沈伯洋出席德國聯邦議會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會所發表的不實謬論及恫嚇言語，予以嚴厲譴責並嚴正駁斥。

外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國也對台灣沒有任何管轄權。外交部呼籲中國應該要展現大國風範，此等長臂管轄跨國追捕他國自由人士的行徑，不但為國際社會所不容，也讓台灣人民深感憤怒，更無益於兩岸和平良性發展，同時也會把台灣人民越推越遠。

廣告 廣告

外交部再次強調，針對中國對我國人進行長臂管轄及跨境鎮壓的威脅，政府相關部會密切協調，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，確保旅外國人的安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

強硬反擊中國總領事威脅言論 自民黨要求全面抵制大阪總領館活動

外交部嚴正澄清：蕭副總統出席IPAC年會無資助交換 批網媒不實報導