外交部嚴正澄清：蕭副總統出席IPAC年會無資助交換 批網媒不實報導

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。 圖：外交部 / 提供

[Newtalk新聞] 外交部今（12日）日針對網路媒體報導，指蕭副總統出席「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）活動涉及資助交換等不實陳述，特別發表嚴正澄清。

外交部表示，蕭副總統此行是應IPAC歐洲議會兩位共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta具名邀請，出席該聯盟在歐洲議會內舉行的年會並發表專題演講。網媒報導中指稱的資助交換，純屬捏造，與事實完全不符。另該報導稱IPAC曾向若干機構組織如Hello Taiwan進行募款事，倘屬實，也是各方依據其章程與法令的自主行為。外交部強調，蕭副總統此次訪歐是受IPAC邀請前往其布魯塞爾年會演講，並沒有第三方的參與，全程更以保密方式推動。

外交部進一步指出，為深耕全球友台網絡，外交部編列預算，定期邀訪友好國家國會議員及政要，為一行之有年的作法，並受立法院監督。IPAC歐洲議會兩位共同主席Miriam Lexmann及Bernard Guetta則依據歐洲議會相關規範，主動申報接受外國政府邀訪事宜，相關程序符合規定與透明原則，為成熟民主法治體制的交流方式。

外交部強調，我國對外合作交流一向秉持公開透明、互惠尊重及民主法治原則，對於該報導以未經查證的片面說法混淆視聽、誤導輿論，外交部對此表達嚴正抗議與強烈遺憾，並呼籲媒體應恪守查證原則，以免損及新聞專業與台灣國際形象。

