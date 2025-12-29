外交部嚴正譴責共軍再啟圍台軍演 片面挑釁升高台海與區域緊張

外交部29日回擊，嚴正譴責大陸再度以片面軍事挑釁行動，單方面升高台海及區域緊張情勢，並呼籲中方即刻停止無端的軍事挑釁。（圖／摘自林佳龍臉書）

中共解放軍東部戰區29日以嚴重警告所謂「台獨」與「外部干涉勢力」為由，宣布30日上午8時至傍晚6時在台灣周邊實施「正義使命-2025」聯合演習。外交部29日回擊，嚴正譴責大陸再度以片面軍事挑釁行動，單方面升高台海及區域緊張情勢，並呼籲中方即刻停止無端的軍事挑釁。

外交部指出，大陸近期在印太周邊海空域，接連透過演習及軍機、船艦侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶戰略，充分顯示中方無意維護全球及區域和平穩定，反而一再挑戰以規則為基礎的國際秩序，並破壞區域現狀。

外交部表示，維持台海和平穩定已是國際社會共識，也符合各方重要利益，但大陸仍執意以軍事演訓手段恐嚇台灣及周邊國家，特別是第一島鏈國家，此舉不僅違反聯合國憲章不得以威脅或武力解決爭端的原則，也違背國際規範。

外交部強調，大陸片面破壞台海及區域現狀，不僅嚴重衝擊印太地區和平、安全與穩定，也對全球航運與貿易造成重大影響，呼籲中國展現大國應有的責任與擔當，立即停止相關霸凌行徑。

外交部最後表示，台灣作為國際社會與印太區域負責任的一員，將持續與理念相近國家密切合作，攜手維護區域及全球的和平穩定與繁榮發展。

