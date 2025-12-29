外交部嚴正譴責解放軍圍台軍演 痛批破壞區域和平

解放軍東部戰區今（29）日以嚴重警告所謂「台獨」與「外部干涉勢力」為由，宣布30日上午8時至傍晚6時在台灣周邊實施「正義使命-2025」聯合演習。外交部同日嚴正譴責大陸再度以片面軍事挑釁行動，單方面升高台海及區域緊張情勢，並呼籲中方即刻停止無端的軍事挑釁。

外交部長林佳龍。（圖／中天新聞）

外交部新聞稿全文如下：

對於中國人民解放軍東部戰區於今（2025）年12月29日以嚴重警告所謂「台獨」分裂勢力和「外部干涉勢力」的藉口，宣布將於隔（30）日上午8時至傍晚6時在台灣周邊展開其所聲稱「正義使命-2025」聯合演習，再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，外交部予以嚴正譴責，並呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為。

中國近期在印太周邊海空域，接連透過演習及軍機船艦侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶戰略。此等行徑充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平與穩定，且仍一而再、再而三地挑戰國際秩序與破壞區域現狀。

維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益；但中國仍執意以軍事演訓等手段，恐嚇台灣及周邊國家，尤其是第一島鏈國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。而中國不斷片面破壞台海及區域現狀，除了嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也嚴重影響全球的航運及貿易。外交部呼籲中國展現大國擔當，即刻停止此類霸凌行徑。

台灣作為國際社會及印太區域負責任的成員，將續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。

