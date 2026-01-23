外交部回應烏克蘭：致力防堵零件援俄 歡迎提供具體情資

烏克蘭總統澤倫斯基罕見指責俄國飛彈含台灣零件，外交部急澄清，一向致力防堵零件援俄，歡迎提供具體情資。（圖／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基近日在「世界經濟論壇」中，首度對歐洲整體提出嚴厲批評，並指稱俄羅斯的飛彈內，含有歐洲、美國與「台灣」的關鍵零組件。對此，我外交部今（23）日回應澄清，我國與國際民主陣營皆採取嚴格高科技出口管制措施，並致力防堵第三地蓄意轉運的可能，外交部也歡迎烏克蘭提出相關具體情資。

針對烏克蘭政府罕見點名台灣，外交部今日澄清，中華民國台灣堅定反對任何形式的侵略行為。我國自2022年俄羅斯對烏克蘭發動侵略以來，我國政府即與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施，迄今已6度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入出口管制範圍。

同時，我國也致力防堵台灣零組件或產品經由第三地轉運俄羅斯的可能。美國、歐盟或台灣都同樣都面臨，有惡意第三方將受管制產品蓄意，以不法方式轉運到俄羅斯的可能，而面對這樣的挑戰，我國也一直持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持密切合作，精進相關防堵與制裁措施。

外交部呼籲也歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

最後，外交部也不忘重申，在俄烏戰爭中，中國正是國際社會公認的俄羅斯關鍵協力者（decisive enabler），外交部呼籲國際社會應共同正視此一問題對國際和平安全所造成的嚴重破壞，才能根本解決烏克蘭和平受到破壞的真正瓶頸。

