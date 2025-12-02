外交部報告：美中互動進入「暫緩期」 陸能否履行承諾是關鍵

川習通話後美中關係達到難得一見的平和期，而外交部報告分析，後續中國能否如期、如實履行相關協議與承諾，是影響美中關係走向的關鍵變數。（圖／美聯社）

川習通話後，美中關係獲得難能可貴的平和期，而這波通話對國際秩序與區域局勢有何影響，值得探究。對此，外交部報告分析，中國能否如期、如實履行相關協議與承諾，是影響美中關係走向的關鍵變數；書面報告也引述了美國財長貝森特所言，美中當前處於為期一年的「暫緩期」，領袖直接通話有助於避免情勢失控。

立法院外交及國防委員會明將日邀請外交部長林佳龍、國安局蔡明彥針對「美中領導人再次通聯後對國際秩序及區域情勢發展」進行專案報告，並備質詢；而相關書面報告也已送進立法院。

廣告 廣告

針對川習通話內容，外交部指出，川普於11月25日在空軍一號受訪表示，與習近平談話內容以貿易議題為主，特別就中國加速並擴大採購美國農產品提出要求。

外交部也引述貝森特財長另形容，當前美中處於為期一年的「暫緩期」(pause)，雖競爭屬長期常態，然而領袖層級可直接通話，有助避免情勢失控，並認為美中領袖來年可望舉行最多四場會晤，包含川普總統預計赴北京進行國是訪問，習近平亦將回訪美國並出席於佛羅里達州Doral舉行之G20峰，以及川普可能於11月前往中國深圳出席APEC會議。

面對近期東亞安全情勢之變化及中國以經貿與軍事行動對日本施壓， 外交部說明，可觀察到美國政府亦持續透過公開聲明，展現維護印太和平穩定的堅定立場。除了美國駐日大使George Glass在11月15日發文強調，美日同盟與G7夥伴關係皆堅定支持台海和平穩定，反對任何企圖以武力或脅迫方式，單方面改變區域現狀；美國務院副發言人Tommy Pigott也於11月21日重申，美日同盟為印太和平安全之基石，並明確反對在台海、東海或南海以武力或脅迫方式改變現狀的任何行為。

外交部也點出，自釜山「川習會」以來，美中雙方均持續營造雙邊關係之正面氣氛，並展現擴大溝通的意願，藉由持續互動為未來訪問累積條件。然而，中國能否如期、如實履行相關協議與承諾，仍為川普總統最為關切，亦是影響美中關係走向之關鍵變數。本部將持續密切掌握美中高層互動發展情形，並與美方保持緊密聯繫。

外交部報告綜觀認為，川普政府在尋求美中關係穩定與管控戰略競爭之際，多次由高層官員公開重申對台立場「沒有改變」， 並以軍售等具體行動持續支持我國自我防衛能力建構，及肯 定我國強化國防的決心與作為，對於維護區域和平與穩定之 現狀允具正面意義。

【看原文連結】