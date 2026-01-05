外交部委外民調：近六成國人滿意政府外交表現，逾七成支持總合外交與對外關係深化

外交部周五（1/2）發布委外民調結果，其中顯示近六成受訪者滿意賴政府過去一年半以來的外交整體表現（59.4%），並有68%滿意部長林佳龍的對外關係處理（68.1%）。 在政策推動方面，約74%受訪者支持行政院成立「經濟外交工作小組」，並透過跨部會合作召開「雙部長會議」推動「總合外交」（74.5%）。 還有逾八成受訪者支持林佳龍極走訪亞洲與歐洲各國，拓展我國國際空間（86.9%）。

52%受訪者對台美關係有信心，八成同意應持續強化台歐關係

根據外交部聲明，在國際關係方面，過半受訪者對台美關係表示有信心（52.4%），八成受訪者支持我國加強與美國各州經貿往來（80.6%）。

近期副總統蕭美琴及前總統蔡英文、前副總統陳建仁先後訪問歐洲，國人對台歐關係亦高度重視，近87%受訪者同意應該持續強化台灣與歐洲的關係（86.6%）。

對於外交部與文化部、故宮博物院合作推動「歐洲台灣文化年」活動，87.5%受訪者同意文化外交有助深化與歐洲關係。

逾七成國人對日本好感大於中國，近七成支持高市早苗國會發言

在台日關係上，逾七成受訪者對日本好感大於中國（72.5%），且近七成受訪者支持日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言（67.9%）。

此外，約53%受訪者支持我國與中美洲國家宏都拉斯復交。





在對中關係方面，近五成受訪者擔心中國「長臂管轄」與「跨國鎮壓」威脅（49.2%）；逾8成認同此舉對兩岸關係造成負面影響（80.8%）。

此外，逾五成受訪者認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」（51.9%），明顯高於認為「兩岸關係」較「外交關係」重要的比例（32.7%），意味多數民眾更重視台灣的國際連結與對外關係發展。

過半國人認為，外交關係重要性高於兩岸關係



這次民意調查是外交部委託求真民意調查公司2025年12月20~26日進行，採用市話及手機訪問，並以分層比例隨機抽樣的方式，完訪1639份有效樣本。受訪者涵蓋全台22縣市（包含離島）年滿20歲的各年齡層與不同教育程度民眾。





