外交部抗議韓國入境卡把台灣列中國無效 賴清德：盼韓尊重台人意志

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統，日前被發現將我國錯誤列示為「CHINA （TAIWAN）」，外交部要求更正卻未獲回應，外交部昨說明，將全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行因應方案。對此，總統賴清德今天（10日）表示，台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常的多，因為希望台韓能夠維持友好關係，期盼韓國也能尊重台灣人民的意志。

總統賴清德今天上午出席亞洲民主人權獎頒獎會前接受媒體聯訪時，被問及南韓電子入境卡將台灣列示在中國後方一事。對此，賴清德指出，台灣跟韓國民間交流非常密切，經貿往來也非常多，希望台灣跟韓國能夠維持友好關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉。

賴清德強調，在這種狀況之下，政府希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

另對於日本近日發生規模7.5強震，一度引發海嘯，賴清德也表達關心，並代表全國人民對日本地震表達慰問之意，希望傷害能夠降到最輕，期盼後續救災、救援工作都能夠一切順利。

賴清德提到，他也看到我國民眾到日本旅遊剛好碰到這次地震，在旅館當中，表達非常穩定的態度。台灣跟日本都是面臨地震的國家，希望未來台日加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技，也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。



