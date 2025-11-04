外交部捐逾2000萬 提供加薩人道援助

大批救援物資卡車在埃及拉法口岸等待進入加薩走廊。美聯社



外交部與國際非政府組織「國際醫療團」與「世界中央廚房」合作提供加薩地區人道援助，分別捐助50萬美元與20萬美元，總計約新台幣2161萬，提供中東地區醫療及飲食所需。這是外交部繼以哈衝突後捐款50萬美元至美慈（Mercy Corp）組織後，再次公開捐款援助加薩地區。

外交部於10月下旬與總部設於美國洛杉磯的「國際醫療團」（IMC）簽署合作備忘錄，捐助50萬美元（約新台幣1543萬），將自約旦與埃及等周邊國家採購藥品等醫療物資運往加薩地區，協助受衝突影響的弱勢平民取得所需藥品及基本醫療服務，計畫自11月開始執行，為期10個月，

另外，政府也與由西班牙名廚José Andrés所創立、總部設於美國華府，且國際合作經驗豐富的「世界中央廚房」（WCK）合作，捐助20萬美元（約新台幣617萬）推動「加薩廚師行動計畫」（Chef for Gaza Initiative）。

外交部分享，該計畫透過WCK在加薩Deir al Balah及Khan Younis兩地設立的兩座大型野戰廚房，以結合當地餐廳、廚師人力的方式，打造超過50個社區廚房，每日製作約30萬份餐盒協助提供當地弱勢民眾飲食所需。

外交部表示，我國政府長期與人道援助經驗豐富的國際非政府組織在中東地區進行人道合作，具體展現「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的人道關懷精神。台灣政府及人民的愛心無國界，外交部將持續與國際夥伴攜手，善盡關懷中東衝突地區人民福祉的國際責任。

