外交部推動《造山者》海外公播 盼強化台灣科技島印象

導演蕭菊貞拍攝的紀錄片《造山者——世紀的賭注》（A Chip Odyssey）票房逼近2200萬，在台灣獲得迴響。外交部國際傳播司長張秀禎表示，國傳司將支應《造山者——世紀的賭注》海外公播費，並在中英文版之外，委外增製日、韓、德、法、西5國語言字幕，盼能強化台灣科技島印象。

張秀禎表示，《造山者—世紀的賭注》完整呈現台灣半導體產業從無到有的歷程，記錄產官學研如何跨世代投入，奠定台灣無可取代的地位，在國內放映後引起廣大共鳴，林佳龍先前應邀參加該片首映會後，也認為非常值得向國際推廣，因此指示國傳司進行全球推廣。

張秀禎說明，國傳司規劃透過全球非營利放映，讓更多國際友人深入理解台灣在全球科技產業鏈中的關鍵角色，紀錄片原本只有中文發聲、英文字幕，將委外增製日、韓、德、法、西等5種語言字幕，預計於11月底前完成，近期將請全球外館規劃明年放映活動，海外公播費將由國傳司統一支應。

張秀禎分享，《造山者——世紀的賭注》團隊於11月初應邀赴美巡迴放映，外交部事前也指示舊金山、洛杉磯、休士頓、波士頓、紐約等5個館處配合辦理，各界人士踴躍參加，與會者普遍反映該片「深具啟發性」，而駐捷克代表處稍早也在台捷科技論壇放映，同樣獲得高度肯定。

張秀禎期待，《造山者——世紀的賭注》在海外公播能深化國際社會對台灣半導體價值鏈的理解，強化台灣作為「科技島、韌性島」的國際形象，國傳司將持續協助外館辦理全球放映，讓更多國際友人理解台灣的價值、韌性與不可取代的角色。

