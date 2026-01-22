外交部擬設亞利桑納州辦事處 林佳龍：符合台美利益

（中央社記者吳書緯台北22日電）針對外交部將在美國亞利桑納州鳳凰城設立辦事處一事，外交部長林佳龍今天表示，已經有與美方交涉，因為設置辦事處符合雙邊利益，希望今年內能正式設處，設處前會派專人設點，提供一站式服務。

林佳龍今天赴POP Radio「POP撞新聞」節目，接受主持人黃暐瀚專訪。

林佳龍指出，未來世界秩序就是AI的軍備競賽，就是美中抗衡，中國是紅色供應鏈，因為涉及大數據和語言模型，所以誰控制AI誰就控制世界，美國有科技優勢，可是在生產製造上過去沒那麼重視，而加了台灣後，就成了「台美聯合艦隊」。

林佳龍表示，台灣在AI、晶片、基礎設施和先進製程等，都是美國最重要的夥伴；把台灣的國家利益鑲嵌在美國國家利益裡面，不但美國會偉大，台灣也會偉大，美國會更強大、更安全、更繁榮，台灣也在美國的肩膀上，成為一個新的中等強國。

針對台積電在亞利桑納州設廠後設置辦事處服務民眾需求，林佳龍說，目前亞利桑納州是駐洛杉磯辦事處轄管，但光是「台積電寶寶」就300多名，且很多供應鏈揪團要去亞利桑納州，所以外交部應該要服務民眾，所以有跟美國交涉，應該在當地設點，甚至發展為辦事處。

林佳龍表示，目前正朝亞利桑納州設置辦事處的方向規劃，正在與美國談，希望今年內能夠正式設處，設處符合台美雙邊利益，設處之前會派專人設點，提供一站式服務。（編輯：林興盟）1150122