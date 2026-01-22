外交部攜手國史館訪談7位前部長 林佳龍：讓後人少走冤枉路

外交部與國史館合作出版外交史料專書。 圖：外交部提供

[Newtalk新聞] 外交部今（22）日發出新聞稿表示，為推動外交主流化、普及外交史實並具體實踐「總合外交」，外交部與我國最高史政機關國史館合作出版外交史料專書，透過口述歷史方式深度訪談多位歷任外交部長，將外交前輩的經驗傳承轉化為珍貴歷史文獻。外交部長林佳龍指出，此意義不僅將卸任部長的回憶納入國家記憶，也可以讓後人少走冤枉路，使台灣的外交之路走得更加穩健。

外交部與國史館21日舉行簽約啟動儀式，由外交部長林佳龍與國史館長陳儀深簽署，多位參與本書計畫的退休部長，包括錢復、陳唐山、黃志芳及李大維等資深外交官均應邀出席見證。

左起：公眾會副執行長陳怡君、執行長蕭光偉、常務次長葛葆萱、前部長黃志芳董事長、前部長陳唐山董事長、國史館長陳儀深、外交部長林佳龍、前部長錢復董事長、前部長李大維董事長、政務次長吳志中、主任秘書甄國清、國史館處長歐素瑛。 圖：外交部提供

林佳龍致詞表示，外交部與國史館合作出版外交專書，意義重大；不僅是把卸任部長在外交職涯的回憶，正式納入國家記憶，透過國史館的訪談與史料真實呈現歷史真相，完整國家的外交史；也是將外交前輩的寶貴經驗，透過口述歷史整理成可以傳承的知識，讓後人少走冤枉路，也讓台灣的外交之路走得更加穩健。

林佳龍強調，這個計畫更是展現政府對追求歷史的透明度，以及對人民負責的態度。他說，藉由口述歷史，能幫助社會更完整理解許多重大外交政策，也能讓公共討論建立在更全面的事實基礎上，讓台灣未來面臨外部壓力時，更加團結、更具韌性。

陳儀深致詞表示，該館掌理纂修國史的任務，肩負整理檔案與製作口述訪談錄的職責，過去在外交領域曾出版包括夏功權、劉達人及楊西崑等大使的訪談錄，這次與外交部合作的外交專書，將以歷任外長訪談錄打頭陣，傳承外交工作經驗供後進學習觀摩，也「為國存史」提供外交史料作為學術研究之用。

外交部說明，此次與國史館合作出版的外交專書，預計訪談7位前外交部長，除親自出席的錢復、陳唐山、黃志芳、李大維，另包括田弘茂、簡又新及林永樂等3位。此外，當日簽約啟動儀式更有十餘位退休大使共襄盛舉。

