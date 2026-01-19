外交部攜手文官學院 辦理史瓦帝尼中高階文官績效管理專班

外交部吳志中政務次長及國家文官學院蔡秀涓院長與績效管理專班團員開訓合影(國家文官學院提供)

外交部委請國家文官學院規劃「史瓦帝尼王國中高階文官績效管理系統專班」，今天(19日)由外交部吳志中政務次長與國家文官學院蔡秀涓院長共同主持開訓典禮。該專班為期2週的訓練參訪活動，期間除了安排課程研習，還有實地參訪活動。史瓦帝尼代表團由夏芭琪常務次長領軍，率領2名次長及其他高階文官，共11人來臺參與。



外交部表示，這是首度將文官培訓納入臺史雙邊交流合作內容，專班課程以績效管理為主軸，回應史瓦帝尼推動公共治理改革的需求，協助其強化政策規劃與執行能力。吳志中政務次長指出，參與專班的史國官員分別來自公共服務部、外交暨國際合作部、王家警察總署、教育暨訓練部、衛生部、公務員委員會及資通訊暨科技部等7個部會。



國家文官學院說明，課程內容橫跨制度設計、政策實務與科技應用，完整分享政府在績效管理的軟實力。除課堂研習外，也安排代表團實地參訪，包括臺北榮民總醫院智慧醫療、農業部桃園農場農業創新應用、高雄城市觀光發展，以及中華電信學院5G生活應用，讓史國研習官員了解公私協力在公共服務中的實務運作。