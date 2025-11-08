外交部攜手業者推「邦交國旅遊套裝」 吸引高端客群

台北市 / 綜合報導

想到台灣的邦交國旅遊嗎？為了推動「總合外交」八大旗艦計畫的「永續觀光」目標，外交部在台北國際旅展和旅行業者合作推出「邦交國旅遊」套裝行程，團費大多十萬元起跳，業者表示近期行程詢問度有增加，大多是55歲以上旅客居多。至於小資族也有新玩法，有業者瞄準半自助商機，推出迷你團，主打人少、客製化行程。

放眼望去天海一線，絕美沙灘依偎著翠綠山坡，聖克里斯多福因為國土形狀加上美麗景色，被譽為「加勒比海上的驚嘆號」，每年都有超過數十萬人次，坐郵輪前來探訪當地之美，聖克里斯多福大使，也特別到國際旅展推廣觀光。

聖克里斯多福駐華大使范東亞說：「歡迎來到聖克里斯多福。」目前對台灣的旅客來說，聖克里斯多福可能有點陌生，但外交部現在積極推動，榮邦八大旗艦計畫的永續觀光，協助友邦觀光產業發展，打開旅遊新藍圖。

今年旅展也有多家旅行社，推出瓜地馬拉貝里斯與史瓦帝尼等友邦旅遊套裝行程，但想跟團荷包得夠深，像是南非和史瓦帝尼，雙國13日，團費約18萬起跳，貝里斯及瓜地馬拉14日行程，以及中南美6國18日，要價都要30多萬元起跳。

旅行社副總蔡曜全說：「原則上，是以55歲以上的客人居多，大部分其實都是已經周遊列國，近期有很多客人是看到臉書，或者是IG的廣告來詢問的。」邦交國旅行團主打高端客，而小資年輕族也有日韓新玩法可以選擇。

業者推出的迷你旅遊團，只要2到10人就能成團，包車接送不併團，還可以客製化行程，既有自由行的彈性，又結合團體旅遊服務，旅遊平台新事業部總監梁筱翊說：「不想要花很多時間，在交通的部分，如果是三個或四個人一起出遊的時候，我們用一台車，在車上的部分也可以做一個短暫的休息，25歲到35歲的年輕人，現在也會透過這樣的迷你團，包裝他們自己的出遊行程。」旅遊潮大爆發，又搭上普發一萬商機，不管是高價旅行團還是小資團，都讓旅展買氣直線飆升。

