外交部政次：中國目標併吞台灣、迫使國際放棄台灣、野心不止於台灣

外交部政務次長陳明祺。 圖：蕭依岑／攝

[Newtalk新聞] 外交部政務次長陳明祺近日接受國際網路媒體專訪，並表示，中國的目標是併吞台灣，並結合軍事、經濟、政治與外交孤立等多重手段，迫使台灣人民與國際社會放棄台灣。他強調，中國的全球野心遠遠不只台灣，而是試圖以經濟依賴為手段，重塑以自身模式為核心的國際秩序。

陳明祺近日接受國際著名網路媒體 Visegrád24 創辦人 Stefan Tompson 專訪，深入說明台灣所面臨的安全情勢、中國對國際秩序的挑戰，以及民主國家應共同因應中國威脅。

廣告 廣告

陳明祺指出，台灣與許多歐洲小型民主國家處境相似，正面臨來自龐大威權政權的壓力。對歐洲而言是俄羅斯，對台灣而言則是中國，但台灣並非唯一面對這個威脅的國家，包括日本、菲律賓都面臨中國威脅。他表示，台灣在地理上位處第一島鏈關鍵、在價值上與歐洲和西方國家共享民主價值，並在全球供應鏈中扮演關鍵角色。他並樂見許多國家、尤其是歐洲國家正逐漸看清台灣的真實樣貌，視這個充滿活力的民主國家、一個非常強健的經濟體為「全球和平與繁榮的關鍵」。

談及中國對台作為，陳明祺指出，中國對台施壓已形成「混合型威脅」，不僅包括軍事恫嚇與高強度演訓，也涵蓋經濟脅迫、資訊操弄及對民主社會的滲透干預，幾乎成為台灣人民的日常現實。他直言，中國的目標是併吞台灣，並結合軍事、經濟、政治與外交孤立等多重手段，迫使台灣人民與國際社會放棄台灣。

陳明祺強調，儘管中國在人口、經濟與軍力上具備優勢，但台灣捍衛民主生活方式的堅定意志，以及來自理念相近夥伴的支持，是遏阻中國動武的重要因素。他也指出，台灣始終是區域中負責任、致力維持和平穩定的一方，反觀中國更像是個「麻煩製造者」，在台海、南海及周邊國家持續製造緊張。

針對國際社會關注的外交處境，目前僅有 12 個國家與台灣維持邦交，陳明祺指出，主因在於中國龐大的經濟與政治影響力。他以立陶宛為例，說明中國如何透過「次級制裁」進行經濟脅迫，懲罰與台灣深化關係的國家，然而，儘管面臨重重壓力，立陶宛仍然維持與台灣非常良好的關係。

在談及對西方社會最重要的警告時，陳明祺指出，中國是一個「修正主義強權」，其野心「遠遠超過台灣」，而是「以自己的方式重塑全球秩序」。他警告，中國透過附帶政治條件的投資與市場武器化達成政治目的，介入並影響他國內政及選舉，並與俄羅斯、伊朗及北韓等威權政權形成「CRINK」，對以規則為基礎的國際秩序構成系統性挑戰。

陳明祺也分享，台灣曾歷經威權與民主兩種治理模式，深知「民主遠比威權好」。他表示，若國際社會能更清楚看見並承認台灣，將向台灣人民及全球威權政權傳遞明確訊號：「你們在乎維持現狀與價值」，且台灣多年來在公共衛生、供應鏈穩定及人道援助上的表現，已證明自己是一股「良善的力量」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨彰化縣長4人民調都贏謝衣鳯！陳素月拔頭籌 徵召與否待選對會定奪

你的手機該退休了嗎？專家揭5大退役指標：中了一項就別再硬撐