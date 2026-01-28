外交部旅遊警示新增「與中國司法互助」 日本也入列

外交部「領事事務局」局長鄭正勇。（圖／翻攝自中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）





外交部公布最新的「國外旅遊警示分級」原則，在「領事事務局」官網，新增了各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」，其中包括日本、韓國、加拿大等國人熱門旅遊國家，均被列入示警。

外交部「領事事務局」鄭正勇局長於昨（27日）的例行記者會上表示，為方便旅外國人能及時掌握旅遊目的地的警示資訊，外交部依據訂定的「外交部發布國外旅遊警示參考資訊指導原則」，透過駐外各館處隨時掌握駐在國及兼轄地區的旅遊安全情勢，如有任何影響國人安全的突發事件，立即通報外交部發布旅遊警示，供民眾出國商旅規畫的參考。

廣告 廣告

日本旅遊示警資訊。（圖／翻攝自外交部「領事事務局」官網）

現行國外旅遊警示分級表

第一級：灰色提醒

第二級：黃色注意

第三級：橙色避免前往

第四級：紅色儘速離境

鄭正勇說明，評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

加拿大旅遊示警資訊。（圖／翻攝自外交部「領事事務局」官網）

鄭正勇指出，外交部發布的「旅遊警示」除提供有關當地重大突發事件，例如暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染疫情等，影響國人商旅安全的資訊，也提供各國與中國簽有「刑事司法互助協定」或「引渡條約」等客觀指標供國人參考。

更多東森新聞報導

詐領助理費1455萬！國民黨市議員黃紹庭一度失聯 二審出爐

台中市長選舉最新民調！江啟臣43.9%領先 數據曝光

新／川普加重韓國關稅 賴清德向藍白喊話：希望不要有變數

