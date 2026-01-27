外交部旅遊警示 新增與陸有引渡條約國家

記者吳典叡／臺北報導

外交部領事事務局今（27）日指出，中共長臂管轄、跨境鎮壓行動升高，領務局所發布的旅遊警示，提供各國與中國大陸簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等指標供參考，請民眾注意。

外交部今日上午舉行例行記者會，由領事事務局局長鄭正勇進行業務簡報。鄭正勇指出，外交部發布的「旅遊警示」除提供有關當地重大突發事件，例如暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染疫情等影響旅安資訊，也提供各國與中國大陸簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等資訊供參考。統計目前有67國與中國大陸簽有刑事司法互助協議，另有62國簽有引渡條約。

鄭正勇表示，現行國外旅遊警示分級表分為四級，分別為「第一級：灰色提醒」、「第二級：黃色注意」、「第三級：橙色避免前往」及「第四級：紅色儘速離境」，評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

鄭正勇提醒，「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885（諧音「您幫幫我您幫幫我」），適用歐、美、加、日、韓、新、馬、泰、香港、澳門及紐、澳等22個國家或地區。該專線可用當地申請的行動電話門號、公共電話或市話方式撥打；若以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。

此外，由於大陸及港澳急難救助業務由行政院陸委會主管，若在大陸或港澳地區遭遇急難事件，民眾可撥打02-2533-9995、（852）6143-9012（香港）、（853）6687-2557（澳門）等電話，以即時獲得協助。