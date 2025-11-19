外交部榮邦計畫推總合外交 三位一體鞏固與友邦合作

「榮邦計畫」要以「經濟外交」策略，穩固與邦交國關係。（圖片來源／林佳龍臉書）

在總統賴清德、行政院長卓榮泰指示下，特別成立「行政院經濟外交工作小組」，由卓擔任召集人，外交部長林佳龍擔任策略小組召集人，要以「總合外交」模式，推展跨部會支持國際合作方式。

林佳龍在接受《財訊》專訪時指出，外交部化被動為主動，從「顧邦」轉向「榮邦」，透過這項計畫推動總合外交，讓台灣走向世界，也讓世界走進台灣。

「以前各部會各自為政，但總合外交就是部部都是外交部，每個人都是外交官。」林佳龍表示，以111個駐外館處可以做為一個平台，將各部會部份業務和資源，來和對方國家進行對接。

從過去的「顧邦」轉向「榮邦計畫」，2026年度預算為415億元，比前1年增加110億元，增幅達35.7%，要以此策略，穩固與邦交國關係。

跨部會合推「經濟外交」，科技、人才、資金三位一體

同時 要將台灣優勢領域的知識、服務及智慧解決方案整體輸出，以台灣經驗協助友邦及理念相近國家經濟發展。

其中，包括科技、人才、資金三大支柱。林佳龍表示，這些都要同步和對方對接，從科技優勢、人才培養、到資金支援「三位一體」，才能促成好的合作計畫。

外交部長林佳龍表示，從科技優勢、人才培養、到資金支援「三位一體」，才能促成好的合作計畫。（圖片來源／林佳龍臉書）

林佳龍在荷蘭智庫海牙戰略研究所演講時即強調，美國總統川普要求歐洲要分擔更多責任，一定會發展軍工業，同時要非紅供應鏈和民主的概念，台灣就會是他們最好的夥伴。

近年來隨著國際政治局勢的變化，以及供業鏈重組，各國開始正視中國透過經濟脅迫，損害民主核心價值的威脅，也引起全球理念相近國家的反制，特別在科技產業上積極建構「非紅供應鏈」，川普同時讓「經濟外交」成為國際外交場上的重要議題。

半導體供應鏈韌性列旗艦，提升國合會基金援助能量

而這項計畫更以涵蓋半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊的5大信賴產業，以及數位、健康、綠色和韌性為4大核心價值主軸進行盤點。

再配合八大旗艦項目如半導體供應鏈韌性、可信賴網路與數位治理、新能源與碳權合作、智慧園區海外示範計畫、智慧醫療與健康計畫、智慧新農業、永續觀光，以及主權AI等項目。

林佳龍上任後透過「經濟外交」策略，穩固與邦交國關係，並成功促使泰國等國陸續提供台灣民眾免簽待遇，並持續透過邦交國與理念相近國家發展區域與多邊關係，達到拓展的效果。

此外，另約有30億元用於增補國合會基金規模，逐年回補至國合會成立時行政院核准基金規模300億，強化台灣國際開發、投資與援助的能量，深化台灣與夥伴國家的關係。

「榮邦計畫」顧問、宏碁集團創辦人施振榮強調，台灣的定位是「科技島」，同時是世界「創新矽島」，透合作讓援助友邦的計畫生生不息、永續發展

(原始連結)





