外交部次長密訪以色列 韓表態與台非官方合作

賴清德總統日前宣布要打造「台灣之盾」。《路透》報導，外交部次長吳志中本月密訪以色列，並指台灣高階外交官員低調訪問他國並非特例，以色列卻是罕見的訪問地點。對此，外交部不評論，但部長林佳龍11日發文指近日在外交部接見來訪的以色列國會印太小組主席泰勒，強調樂見更多互利互惠的合作。

林佳龍表示，台灣和以色列同樣身處充滿挑戰的地緣政治環境，近期雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，除了是彼此互相支持的民主夥伴，更是一起為世界做出貢獻的民主國家。

林佳龍說明，台灣多年來透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，和理念相近國家分享在公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域經驗，成為很重要的多邊合作平台，也鼓勵以國未來適當參與，將合作網絡從印太延伸到中東地區。

《路透》引述3名知情人士說法報導吳志中低調出訪以色列，並指台灣視以色列為重要民主夥伴。2023年10月巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在迦薩走廊越境攻擊以色列，台灣也表達了對以色列的支持之意，雙方自此接觸日益密切。至於吳見了哪些人與內容，以及議題是否包括「台灣之盾」？報導稱消息人士拒絕透露。

此外，韓國電子入境卡系統風波，賴清德前天呼籲韓方尊重台灣人的意志，韓國紐西斯通訊社報導，韓國外交部發言人樸一昨指出，韓國「一貫堅持促進韓台非官方實質合作的基本立場。」另名官員也表示正密切關注媒體報導和事件發展，並在綜合考量後檢討。對此，我外交部不回應。不過，漢陽大學教授姜俊永告訴《朝鮮日報》：「該事件或許也反映出，在近期的中日衝突下，台灣是在試探韓國的立場。」