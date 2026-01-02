外交部民調曝光！近6成民眾滿意賴政府外交表現 近7成滿意林佳龍對外關係處理

外交部昨晚（2日）發布委外民調，內容涵蓋國人對賴清德政府上任以來的外交表現、外交部推動重點工作，以及國際關係展望與區域安全等議題。（鏡報李智為）

外交部昨晚（2日）發布委外民調，內容涵蓋國人對賴清德政府上任以來的外交表現、外交部推動重點工作，以及國際關係展望與區域安全等議題。調查結果顯示，有近6成受訪者滿意賴政府過去一年半以來的外交表現，近8成7受訪者支持部長林佳龍積極走訪亞洲與歐洲，拓展台灣國際空間。

外交部委外民調顯示，近6成（59.4％）受訪者滿意賴政府過去一年半以來的外交整體表現，並有逾6成8（68.1％）滿意林部長的對外關係處理。

在政策推動方面，逾7成4（74.5％）受訪者支持行政院成立「經濟外交工作小組」，並透過跨部會合作召開「雙部長會議」推動「總合外交」；近8成7（86.9％）受訪者支持林佳龍積極走訪亞洲與歐洲各國，拓展我國國際空間；近7成6（75.7％）支持外交部結合各部會資源推動「榮邦計畫」穩固邦交並促進邦交國繁榮。

國際關係方面，逾5成（52.4％）受訪者對台美關係有信心；逾8成（80.6％）受訪者支持我國加強與美國各州經貿往來。近期蕭副總統及蔡前總統、陳前副總統訪問歐洲，國人對台歐關係亦高度重視，近8成7（86.6％）受訪者同意應該持續強化台灣與歐洲的關係。

對於外交部與文化部、故宮博物院合作推動「歐洲台灣文化年」活動，近8成8（87.5％）受訪者同意「文化外交」有助深化與歐洲關係。在台日關係上，逾7成（72.5％）受訪者對日本好感大於中國；近7成（67.9％）受訪者支持日本首相高市早苗針對「台灣有事」之發言。此外，約5成3（53.4％）受訪者支持我國與中美洲國家宏都拉斯復交。

至於兩岸關係，近5成（49.2％）受訪者擔心中國「長臂管轄」與「跨國鎮壓」威脅；逾8成（80.8％）認同此舉對兩岸關係造成負面影響。此外，逾5成（51.9％）受訪者認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」，明顯高於認為「兩岸關係」較「外交關係」重要的比例（32.7％），顯示多數民眾更重視台灣的國際連結與對外關係發展。

此次民意調查是外交部委託「求真民意調查股份有限公司」於去（2025）年12月20日至26日期間進行，採用市話及手機訪問，並以分層比例隨機抽樣的方式，完訪1,639份有效樣本。受訪者涵蓋全台22縣市（包含離島）年滿20歲的各年齡層與不同教育程度民眾。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4％內。

