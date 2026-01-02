外交部民調：近6成滿意外交整體表現

關於「總合外交」推動至今的成績，外交部今天(2日)發布的民調顯示，近6成受訪者滿意賴政府過去一半年以來的外交整體表現，6成8滿意外長林佳龍的對外關係處理；而「經濟外交工作小組」、「雙部長會議」、外長出訪亞洲與歐洲各國以及「榮邦計畫」，都得到7成以上受訪者支持。

有52%受訪者對台美關係有信心，8成以上同意應持續強化台歐關係，也同意文化外交有助深化與歐洲關係；72.5%受訪者對日本的好感大於中國，67.9%受訪者支持日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言；5成3支持我國與中美洲國家宏都拉斯復交。

對中關係方面，近5成受訪者擔心中國「長臂管轄」與「跨國鎮壓」威脅，8成認同此舉對兩岸關係造成負面影響；51%受訪者認為外交關係重要性高於兩岸關係，高於兩岸關係比外交關係重要的比例，外交部認為，這顯示多數民眾更重視台灣的國際連結與對外關係發展。

外交部表示，這次民意調查委託求真民意調查股份有限公司於2025年12月20日至26日進行，採用市話及手機訪問，有效樣本1,639份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.4%內。