外交部發表領務宣導影片提醒國人春節出國旅遊應注意事項
農曆春節長假即將到來，許多國人計劃出國旅遊，外交部於今（2026）年2月2日發表領務宣導影片，外交部長林佳龍於影片中提醒國人出國旅遊應注意事項，期許國人出國前做好萬全準備，讓旅途更順心愉快。
林部長提醒國人出國旅遊前應準備與注意事項：（一）建議國人先確認護照效期達6個月以上，方能順利登機；（二）護照空白頁少於4頁者，宜提早申請換發護照或加頁；（三）護照內頁不可自行加蓋觀光紀念章；（四）出國前請上外交部領事事務局官網，查詢旅遊目的地的入境與簽證規定，並建議投保足額之海外旅遊保險；（五）對於規劃海外自駕旅遊的國人，提醒除應備妥台灣駕照及國際駕照外，赴日本自駕者亦應預先在國內辦妥駕照日文譯本。
為預防旅行期間可能風險及因應緊急情況，林部長呼籲民眾行前先下載「旅外安全指南APP」或加入外交部領務局LINE官方帳號（@boca.tw），以獲得實用的旅外安全重要資訊；並在出發前於領務局官網或LINE官方帳號完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。最後，國人倘在海外遭遇急難事件，可直接撥打我國在當地或兼轄的駐外館處24小時緊急聯絡電話，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095（諧音：你幫我，你救我）（該專線在國內撥打免付費，自海外撥打當地國國際碼+886-800-085-095則須付費）。
春節連假期間，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將暫停對外服務，但為提供國人旅外急難救助服務，設在桃園國際機場的「外交部緊急聯絡中心」仍將全年無休，每天24小時均有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件，落實外交部為民服務不打烊。
其他人也在看
台南若變天會重演高雄罷免戲碼？郭正亮：很難
2026年台南市長選戰提前開打，民進黨經歷「妃憲大戰」後提名立委陳亭妃應戰，將與國民黨立委謝龍介對決。前立委郭正亮在節目中分析，若謝龍介當選台南市長，民進黨即使在1年後發動罷免，也很難成功過關。
國民黨錯了 台灣不是加拿大
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）加拿大最近突然把中國當成了好麻吉。新任總理馬克卡尼（MarkCarney）在一月中訪問中國後...
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕
中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。
阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢
生活中心／綜合報導選擇海外旅遊或國內旅遊各有不同優缺點，近期燃料相關費用下降，不少機票專家都預告飛國外走走看看的成本將會再度向下調整，不過也有獨愛國內行程的旅客選擇留在台灣，近日就有一名網友曬出一套旅遊行程一路從九份、日月潭，玩到阿里山等地的報價超過5萬，讓他忍不住驚呼「太扯」，不過相關文章在網路曝光之後，也讓許多眼尖網友點出「這關鍵」讓整套行程價格「變合理了」，不同立場民眾在網路掀起熱烈討論。
民調大贏黃國昌13.5% 蘇巧慧曝關鍵
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(2/1)表示，自己這段時間以來，都持續一步一腳印在前進，未來也會空戰巷戰齊發，跟綠...
深夜簽署提名協議 江啟臣說重話「與我期待有很大落差」
[Newtalk新聞] 爭取下屆台中市長選舉國民黨提名的立法院副院長江啟臣，今（1）日深夜在臉書宣布，同意黨中央的提名協議，但他也說了重話：「協議方案與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。」 江啟臣在臉書說：「今天是2月1日，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。 過去我已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。 雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。 我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。臺中，不該被焦慮綁
5天4夜旅費破5萬 網嘲：國旅成「炫富代名詞」
最近這個PO文引發討論、旅遊平台推出國旅，標榜台灣深度行程五天四夜有去阿里山和九份，一人要價五萬元，網友直呼「原來2026年的炫富方式是去阿里山」。究竟為何價格這麼高？旅遊業者解答，可能主要是包車成本比較高導致。
李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄
民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索
藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！
春節赴日注意！桃機「入境預先審驗」11機場適用 省下落地排隊時間
隨著 2026 年農曆春節假期即將到來，國人赴日旅遊潮預計將達到巔峰。為了紓解日本入境審查的人龍，桃園國際機場與日本出入國在留管理廳再度合作，自即日起至 2 月 25 日止，推出「日本入境事先確認（Pre-clearance）」服務。旅客只要在桃機登機前完成特定手續，抵達日本後僅需進行簡易確認即可快速通關，平均可省下半小時以上的排隊時間。
蕭旭岑口出狂言！稱「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回擊了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。
日本茨城三大景點出列！大啖常陸牛美味
（記者劉育良 /台北報導）日本茨城縣或許對集大多數台灣旅客來說是陌生的地方、甚至不知道其地理位置，然而，該縣距 […]
川普擺戰艦逼上談判桌！伊朗稱架構有進展
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）為逼伊朗重回核計畫談判桌，向德黑蘭發出警告。伊朗最高國家安全會議秘書表示伊朗與美國之間的談判架構正取得進展；不過，伊朗軍方高層同時也向華...
內幕／民眾黨6立委新上任！委員會分配大亂 黨內憂戰力減弱
民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，6名候任立委將於2月3日正式宣示就職，卻因陳昭姿破例留任、劉書彬連環爆出爭議，導致黨團委員會分配臨時大洗牌，打亂原有步調。有白營人士坦言，新上任立委多半缺乏從政經驗，屆時恐怕還沒站穩腳步，就得倉促上陣，引發黨內憂心未來戰力恐打折扣。
集集線「集」好運！ 鐵道漫遊，騎行綠色長廊來走春
集集線沿線的濁水、龍泉至水里，處處皆是風景。特別推薦旅客安排兩天一夜的慢旅
陳嘉宏專欄：賴清德應該從游盈隆人事案裡獲得啟示
游盈隆是美國北卡羅萊納大學的政治學博士，擁有漂亮學歷的他曾經是民進黨重點栽培的青年才俊，與前民進黨主席施明德、陳水扁都有相當深厚的交情。他在2016年原本有意參選新北第一選區立委卻未獲提名，從此與民進黨漸行漸遠，最後甚至退黨。游盈隆後來主持的台灣民意基金會民調被民進黨人視為「不友善民調」，也因為其子任職柯文哲市府，讓游盈隆後來被歸類為白營人馬。意外的是，游盈隆日前被賴清德的行政院提名中選會主委。
五天四夜九份玩到阿里山！ 團費破5萬 貴不貴掀論戰
國內旅遊價格再度引發爭議。五天四夜的國旅行程，走訪九份、日月潭、阿里山等熱門景點，一人報價超過五萬元，直呼價格太誇張，有不少網友替業者緩頰，指出這類行程屬於包車、少人成團，費用自然偏高。 #阿里山#團費破5萬#國內旅遊
櫻櫻沒代誌！跟著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻去
隨著季節更替進入春季，桃園市復興區北橫公路沿線、拉拉山陸續進入櫻花盛開季節，北橫的櫻花品種非常多，從山櫻花開始，接著有八重櫻、昭和櫻、千島櫻等接力綻放，這波粉色浪漫一路持續到3月下旬皆能觀賞，桃園市政府風景區管理處為方便遊客查詢賞櫻景點，製作「北橫櫻花散步地圖」，詳列賞櫻景點、部落及私人農場民宿等，
竹縣推春節免費觀光公車 連假10天計程車費率加3成
農曆春節9天連假將至，新竹縣計程車費率自2月13日0時起至22日24時止（共10日），實施春節計程車運價「按原規定收費方式加收30%運價」；公有路邊停車格部分，除了2月16日（除夕）當天竹北市鄰市場車格仍維持收費，縣內公有路邊停車場16日到21日（初五）都暫停收費。